美股16日開盤後，台積電ADR延續昨日漲勢，股價上漲約2％帶動科技股走揚，不過，華爾街樂觀情緒有所回落，漲勢多集中在科技股，小型股表現轉趨疲軟，主要指數漲跌不一，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌122.80點或0.25％、標普500指數上漲2.97點或0.04％、那斯達克指數上漲47.681點或0.17％、費城半導體指數上漲126.01點或1.61％。根據《CNBC》報導，輝達股價盤中一度上漲超過1％，特斯拉股價也上漲，科技股重返領漲位置。台積電在公布亮眼的第四季財報後氣勢如虹，此外，美國與台灣也宣布達成貿易關稅協議，根據該協議，台灣晶片和科技企業將在美國投資至少2500億美元用於提高在美國的產能，帶動半導體股集體上漲。分析師亞當（Larry Adam）樂觀表示，「基本面非常健康。可以看到獲利成長、利潤率和營收表現都高於平均水準，而且聯準會今年很可能會降息，這些都是利多消息」。不過，亞當說自己對2026年的市場前景仍持謹慎態度，市場上行的潛在風險包括估值過高，這使得市場容易受到預期落空的消極情緒打擊；且散戶目前持有的股票數量已創歷史新高，同時美國即將舉行期中選舉，這些都可能會導致市場波動加劇。投資人在這忙碌的一週一直在應對華盛頓的一系列新聞，從伊朗和格陵蘭島的地緣政治風險加劇，再到白宮對聯準會獨立性發動的攻勢，市場的干擾因素可謂包羅萬象。