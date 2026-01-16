我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熱火球隊文化和紀律建立在總裁Pat Riley身上，外界對熱火教練Erik Spoelstra過多推崇，Erik Spoelstra是出色教練，但過去10年一直被吹在聯盟最頂級教練。（圖／美聯社／達志影像）

▲據像Ja Morant這種完全只有自我，特立獨行超級天才，能讓他穩定前行進化的只有熱火，除了熱火文化和紀律體系。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

灰熊正在試探Ja Morant交易價值和市場回應，現實情勢非常殘酷。灰狼想要，但灰狼沒有本錢交易，灰狼可以送出Jaden McDaniels、Naz Reid其中一個前鋒+Donte DiVincenzo，平衡薪資同時說服灰熊出手。但事實真相是：灰狼不能交易Donte DiVincenzo，否則灰狼後場、防守、輪換會出問題，Donte DiVincenzo早已成為灰狼重要軸心之一。熱火想要，熱火也有足夠交易籌碼可以打動灰熊，但熱火必須承擔Ja Morant場內場外永遠無法預料的變數和詭異性格。公鹿更想要，公鹿也有足夠交易籌碼和需求，加上公鹿高層必須不計任何代價留下Giannis Antetokounmpo，賭一把大的是公鹿一定要的事。但公鹿球隊文化和教練Doc Rivers恐怕都壓不住陣腳，Ja Morant還沒有自覺自律自醒，公鹿也只能任其自由發展發揮，公鹿即使下大賭注交易換來Ja Morant，未來發展和團隊整合都不樂觀。27歲Ja Morant今年球場為灰熊出賽18場，場均19分、7.6助攻，數據表現還可以，但投籃命中率4成、三分命中率2成都很糟。投籃一直不是Ja Morant強項和專長，場內場外紛紛擾擾，Ja Morant打亂自己節奏和投籃，影響灰熊團隊攻防和輪換，不難想見。Ja Morant還有美好黃金生涯，眼前能拯救他的除了自覺，熱火很可能是最後答案。熱火球隊文化和紀律建立在總裁Pat Riley身上，外界對熱火教練Erik Spoelstra過多推崇，Erik Spoelstra是出色教練，但過去10年一直被吹在聯盟最頂級教練，那是過譽和高估，沒有Pat Riley樹立30年球隊文化和魔鬼自制體系，把每個球星、搞怪球員、邊緣人穩穩定位，Erik Spoelstra是帶不動很多球員和球星。幾乎有一半上球員對於加入熱火心生猶豫，因為那裡的紀律要求和球隊文化難以想像，體能體脂要求更是非人類，每周都要測量，刻苦訓練和鐵血防守紀律讓多數球員害怕，這不是傳聞而是事實。像Ja Morant這種完全只有自我，特立獨行超級天才，能讓他穩定前行進化的只有熱火，除了熱火文化和紀律體系，Ja Morant去那裡都是死路一條，他會搞砸自己生涯，球隊也會跟著陷入困境。2014年夏天LeBron James為何要選擇離開熱火，沒有給Pat Riley任何機會，因為LeBron已經學成如何奪冠，想要單飛，更重要原因是他不想再受制於Pat Riely掌控一切球隊文化，只有離開NBA教父，LeBron才有自己想飛天空和自主性。這是不能說的秘密，但LeBron James與Pat Riley王不見王，彼此尊重，兩人了然於心，英雄相惜。Ja Morant正要進入黃金生涯，他需要一次關鍵自我救贖，重新踏上巨星之路，更需要一個能幫助他重新起飛的球隊，熱火無疑是挽救Morant生涯和未來最好舞台。