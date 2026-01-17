我是廣告 請繼續往下閱讀

法拍天王也沒轍？陽明山農舍合法申請陷泥淖

▲農舍用地面積不得超過該農地的10%。圖為藝人陳昭榮位於三星鄉的農舍，過去亦曾因違規使用遭裁罰，顯見農舍法規認定常引發爭議。（圖／NOWNEWS資料照,2017.5.25）

律師控市府兩面手法 違「信賴保護」突襲駁回

法庭攻防激烈 法官質疑「自助餐式」引用法規

▲游世一陽明山農舍因變更設計卡在行政程序，最終仍遭北市府以建照過期為由駁回。游提起行政訴訟。全案於1月13日在臺北高等行政法院開庭審理。（圖／記者徐銘穗攝）

遭里民控假農舍 建築師疑議題炒作

▲岩山里里長林美雯率眾在法院外拉起寫著「請法官駁回游世一假農舍！讓居民參加訴訟護農地」等黃布條，在開庭前高喊「法官駁回游世一、還我保護區」、「居民要參加訴訟、守護陽明山」等口號。（圖／記者徐銘穗攝,2025.01.13）

陽明山仰德大道國安局附近一處「神祕農舍」建案，近日引爆行政爭議。屋主身分曝光，竟是赫赫有名的「法拍教父」、寬頻房訊創辦人游世一。該案因變更設計卡在行政程序，最終仍遭北市府以建照過期為由駁回。游世一不甘歷經7年合法申請的程序最後一場空，提起行政訴訟。全案於1月13日在臺北高等行政法院開庭審理，法庭內外攻防激烈，這場「法拍天王對決北市府」的行政訴訟大戰正式開打。游世一過去在法拍市場無往不利，這次卻在行政程序上踢到鐵板。本案核心爭議在於「」的計算方式。游世一方主張，位在「芝蘭段四小段465地號」該案早於104年申請、108年獲核發建照，依內政部營建署105年函釋，基地退縮的「無遮簷人行道」若僅供通行，應從基地面積中扣除或不計入農舍用地。然而，北市府產發局與農委會卻認定該退縮範圍「不達有效農用」，堅持須納入農舍用地計算（分子），導致農舍比例超標。雙方對法規認知僵持不下，導致變更設計一路延宕。委任律師受訪時指出，雖補正期限在名義上已過，但都發局人員在期限後仍持續與委託方溝通修正，甚至討論工期檢討，這在法律上應構成「不令期限的補正」。他強調，審判長在庭上雖關注行政機關裁量的一致性，但也對原告提出尖銳質疑。法官指出，；但。法官要求兩造應針對法律適用的時點進行整體檢討，不能只挑對自己有利的部分適用。除了法庭攻防，該案也引發岩山里里民強烈反彈。里長林美雯率眾在法院外拉布條抗議，質疑該案是大肆開挖破壞山林的「假農舍」。對此，建築師反駁，《農業發展條例》修法前，只要持有農地2年、不限申請人須具農保身分，認為專業角度來看，此案「有資格、依法申請，怎麼因地主背後的資產就說不行？」質疑有政治執行衍生到浮誇而被當議題炒作之嫌。工地主任也無奈指出，停工期間若不持續做水保巡查會有風險，「我們明明是按照合法流程去維護，卻被里長憑一句『有爭議』就阻止施工，讓人無所適從。」這場官司能否為僵化的行政程序解套，各界高度關注。