法拍教父游世一的農舍案，意外揭開陽明山地區違建管理的潘朵拉盒子。根據臺北市建管處最新統計，截至2025年底，陽明山地區（非國家公園範圍）查報違建數量高達3500件。然而，這恐怕只是冰山一角，由於陽明山國家公園管理處（陽管處）轄區內的違建數據成謎，加上建管處採取「抓新不抓舊」策略，讓陽明山違建隱藏著龐大的「列管黑數」，從神秘豪宅到名人住所無一倖免。

神秘住宅涉侵占國土　認定「拆後重建」僅函辦 
近期引發關注的案例，是位於仰德大道一段的「神秘住宅」。據《三立新聞》報導，該處遭民眾檢舉長期侵占國有地並大蓋違建，且位置隱密，外觀被茂密樹林遮擋。經比對航測圖發現，該址在近年出現明顯的新增建築量體。

▲經比對空拍圖發現，該址在近年出現明顯的新增建築量體（紅圈處）。臺北市建管處證實，該案已於2024年11月4日認定為「拆後重建」之違建，並移送法辦。（圖／翻攝畫面）
▲經比對航測圖發現（圖），該址在民國86年（左）、96年（中）與112年（右）的地貌有明顯變化，近年出現新增建築量體（紅圈處），遭北市府認定為「拆後重建」。（圖／翻攝畫面）
對此，臺北市建管處證實，該案已於2024年11月4日認定為「拆後重建」之違建，並移送法辦。然而，即便涉及嚴重的拆後重建，建管處表示因該案「非屬114年度優先執行對象」，目前僅以「發函限期改善並持續疏導拆除」的方式辦理，顯示出執法力道在實務操作上的侷限。

名人違建難解　蔡英文租屋處也曾上榜 
除了神秘豪宅，陽明山的名人違建爭議也從未斷過。前總統蔡英文位於陽明山的租屋處，在前（2024）年遭名嘴李文檢舉有多處違建。建管處介入後查報包括玻璃陽台、車庫遮罩等共9處違建

當時蔡英文辦公室回應，部分構造物為承租前既有，是房東裝修時未依程序申請所致，已委託專業人員協助補正。此案也凸顯出陽明山許多建物因年代久遠或歷經修繕，常處於違規與合法的灰色地帶。

▲談及綠能弊案，前總統蔡英文呼籲應該不分藍綠、強力肅貪。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲前總統蔡英文（圖）位於陽明山的租屋處，先前亦曾遭名嘴檢舉有多處違建，引發各界討論。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
違建數量龐大　陽管處數據成謎 
陽明山違建數量龐大，建管處坦言，為兼顧全市違建處理的一致性，目前針對該區成立專案，鎖定「104年以後新產生」的違建逐案辦理。然而，面對高達數千件的列管案量，以及如「神秘住宅」這類涉及國土侵占的複雜案件，如何有效遏止山頭遭隨意開發，仍是市府極大的挑戰。

值得注意的是，除了北市府轄管範圍，陽明山國家公園範圍內究竟還有多少違建？是否有更多未被揭露的黑數？《NOWNEWS》截稿前仍未獲得陽明山國家公園管理處（陽管處）的回覆，也讓外界對陽明山真實的違建全貌打上問號。

