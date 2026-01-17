法拍教父游世一的農舍案，意外揭開陽明山地區違建管理的潘朵拉盒子。根據臺北市建管處最新統計，截至2025年底，陽明山地區（非國家公園範圍）查報違建數量高達3500件。然而，這恐怕只是冰山一角，由於陽明山國家公園管理處（陽管處）轄區內的違建數據成謎，加上建管處採取「抓新不抓舊」策略，讓陽明山違建隱藏著龐大的「列管黑數」，從神秘豪宅到名人住所無一倖免。
神秘住宅涉侵占國土 認定「拆後重建」僅函辦
近期引發關注的案例，是位於仰德大道一段的「神秘住宅」。據《三立新聞》報導，該處遭民眾檢舉長期侵占國有地並大蓋違建，且位置隱密，外觀被茂密樹林遮擋。經比對航測圖發現，該址在近年出現明顯的新增建築量體。
對此，臺北市建管處證實，該案已於2024年11月4日認定為「拆後重建」之違建，並移送法辦。然而，即便涉及嚴重的拆後重建，建管處表示因該案「非屬114年度優先執行對象」，目前僅以「發函限期改善並持續疏導拆除」的方式辦理，顯示出執法力道在實務操作上的侷限。
名人違建難解 蔡英文租屋處也曾上榜
除了神秘豪宅，陽明山的名人違建爭議也從未斷過。前總統蔡英文位於陽明山的租屋處，在前（2024）年遭名嘴李文檢舉有多處違建。建管處介入後查報包括玻璃陽台、車庫遮罩等共9處違建。
當時蔡英文辦公室回應，部分構造物為承租前既有，是房東裝修時未依程序申請所致，已委託專業人員協助補正。此案也凸顯出陽明山許多建物因年代久遠或歷經修繕，常處於違規與合法的灰色地帶。
違建數量龐大 陽管處數據成謎
陽明山違建數量龐大，建管處坦言，為兼顧全市違建處理的一致性，目前針對該區成立專案，鎖定「104年以後新產生」的違建逐案辦理。然而，面對高達數千件的列管案量，以及如「神秘住宅」這類涉及國土侵占的複雜案件，如何有效遏止山頭遭隨意開發，仍是市府極大的挑戰。
值得注意的是，除了北市府轄管範圍，陽明山國家公園範圍內究竟還有多少違建？是否有更多未被揭露的黑數？《NOWNEWS》截稿前仍未獲得陽明山國家公園管理處（陽管處）的回覆，也讓外界對陽明山真實的違建全貌打上問號。
