▲韋德的妻子是美國知名女演員尤妮恩（Gabrielle Union），兩人於2014年結婚。（圖／美聯社／達志影像）

▲韋德綽號「閃電俠」（The Flash），是由隊友「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O’Neal）在2004年一次受訪後為他取的。（圖／美聯社／達志影像）

▲韋德第一代戰靴Converse Wade 1，其外型、性能與人氣都備受讚譽。（圖／Converse）

2026年1月17日，是NBA 75大傳奇球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）的44歲生日，他長達16年的傳奇生涯榮獲無數獎項，包含13度明星賽、1屆得分王、3屆防守陣容、3屆總冠軍，更在2023年入選籃球名人堂。藉著他生日這天，《NOWnews》帶您回顧關於「閃電俠」韋德，您可能不知道的10件小故事。韋德的英文名字是「Dwyane Wade」，但其實原本父母想取名較常見的「Dwayne」，但在出生證明上，卻不小心誤寫成「Dwyane」，這個獨特拼法就此沿用一生，韋德終其生涯也從未想要修改，更成為他的特色之一。韋德從小生長於芝加哥的貧民區之中，他從小跟著父親，生活周遭充斥暴力與毒品，直到9歲時姊姊崔吉兒（Tragil Wade）假借要帶他去看電影名義，把他送往改嫁的母親和繼父一起住，就此改變韋德的生命。韋德球員時期，便是聯盟中時尚與潮流的代表人物，不僅多次登上《GQ》等時尚雜誌，被譽為NBA最有品味的球員之一，更曾被《時代雜誌》選為50大型男。韋德高二時身高僅180公分，運球也不理想，空有速度條件，當時並未吸引太多球探注意，後經推薦進入馬奎特大學，但大一還未打到球，就因為學業成績太爛，被迫苦坐板凳一整年，直到大二才上場展露天賦，最終於2003年超級選秀大年，獲得熱火隊以首輪第5順位選進，開啟NBA傳奇生涯。韋德的妻子是美國知名女演員尤妮恩（Gabrielle Union），兩人於2014年結婚，至今被視為NBA與好萊塢的「明星夫妻檔」，事實上，尤妮恩是韋德的第二任妻子，並大他將近10歲。韋德自成名後，就以其知名度關注各類社會議題，其中最受矚目的莫過於跨性別議題。主要源於他的女兒茶雅（Zaya Wade），在2020年公開出櫃為跨性別者，韋德不僅公開支持女兒，更在社會上倡導跨性別青少年的權益，成為NBA少數公開投入此議題的傳奇球星之一，後續更創立「Translatable」社群平台，專門為跨性別青少年提供資源、支持與交流空間。韋德綽號「閃電俠」（The Flash），是由隊友「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O’Neal）在2004年一次受訪後為他取的，表達韋德突破速度極快，像閃電一樣迅速。實際上，韋德起初並不喜歡這個外號，但隨著球迷和媒體廣泛使用，才逐漸成為他最具代表性的身份標誌。韋德在貧困孩童問題、跨性別議題上，多次為其發聲，投入相關資源，並於2009年開始固定資助公益團體，捐款金額超過百萬美元，因而讓他入選《時代雜誌》的 「百大最具影響力人物」 榮譽榜單。韋德於2021年收購猶他爵士的少數股權，成為股東之一，並於2023年，成為WNBA芝加哥天空隊的少數股東。韋德目前是中國品牌李寧代言人，其簽名鞋韋德之道，在亞洲受到莫大歡迎。實際上，韋德球員生涯早年的球鞋合約，是簽給以帆布鞋知名的Converse，當時還有推出個人簽名鞋系列，其中第一代戰靴Converse Wade 1，其外型、性能與人氣都備受讚譽，被稱作是史上最經典的10雙籃球鞋之一。此外，韋德也曾與T-Mobile合作推出名為「D-Wade Edition」的Sidekick系列手機，如掌上遊戲機的外觀，至今在E-BAY上，仍要價150美元。