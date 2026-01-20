聞名全球的美國攀登傳奇艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold），將在台灣時間1月24日挑戰徒手攀登高達508公尺的台北101大樓。被譽為史上最大膽的直播活動，將由 Netflix 進行全球即時轉播，挑戰過程不帶繩索、保護裝備，是一場遊走在生死一線的挑戰。根據科學雜誌《Nautilus》與南卡羅來納醫學大學（MUSC）之前曾經研究過霍諾德的大腦，發現他大腦中管控恐懼的「杏仁核」對恐懼刺激的反應極低，代表他的恐懼門檻遠高於常人。
霍諾德的「無懼」大腦：杏仁核異於常人
霍諾德之所以熱衷於極限攀岩，其生理特質扮演了關鍵角色，發現他大腦內管控恐懼的「杏仁核」對恐懼刺激的反應極低。2016年，認知神經科學家珍·約瑟夫在南卡羅來納醫學大學對霍諾德進行了功能性磁振造影（fMRI）掃描，試圖解析他的恐懼機制。在掃描過程中，霍諾德觀看了約200張令人不安、血腥或具感官刺激的影像，一般人杏仁核在影像刺激下會有劇烈反應。
但霍諾德儘管他擁有健康的杏仁核構造，可是幾乎沒有任何活化反應，霍諾德本人表現得極度淡定，甚至在掃描後詢問醫師：「剛才那些畫面難道該對我產生什麼影響嗎？」他形容那些血腥影像就像在逛過時的陳列館，內心毫無波動。這顯示他的恐懼門檻遠高於常人。
超級感官追求者：天賦與訓練的結合
約瑟夫博士指出，霍諾德屬於「超級感官追求者」。心理測試顯示，他的感官追求傾向是普通人的兩倍，甚至比一般的高感官追求者高出20%。這類人需要比常人更強烈的刺激，大腦的多巴胺獎勵系統才會產生反應。但他並非盲目玩命，霍諾德同時具備極高的盡責性與預謀能力。他會對攀爬路線進行長達數年的練習、撰寫詳細筆記，並在腦中「預演」所有可能的意外包括墜落死亡的過程，直到他感到完全掌控為止。
一般人該如何克服對高度的恐懼
針對一般大眾對高度的畏懼，神經科學家表示，當杏仁核發出恐懼訊號，如手汗、心跳加速時，強大的前額葉皮質可以介入並熄滅。同時可透過不斷重溫恐懼記憶，並在冷靜時加入新的安全資訊，可以將原本恐懼的記憶轉化為無懼的經驗。此外，透過反覆讓自己處於輕微恐懼但可控的環境中，勇氣是可以被鍛鍊出來的。霍諾德自認情緒範圍極其穩定，長期維持在一個窄小的頻率中，天生的生理優勢加上後天的極致專注，造就了霍諾德在高空依然能面不改色的傳奇。
資料來源：《Nautilus》、南卡羅來納醫學大學（MUSC）
我是廣告 請繼續往下閱讀
霍諾德之所以熱衷於極限攀岩，其生理特質扮演了關鍵角色，發現他大腦內管控恐懼的「杏仁核」對恐懼刺激的反應極低。2016年，認知神經科學家珍·約瑟夫在南卡羅來納醫學大學對霍諾德進行了功能性磁振造影（fMRI）掃描，試圖解析他的恐懼機制。在掃描過程中，霍諾德觀看了約200張令人不安、血腥或具感官刺激的影像，一般人杏仁核在影像刺激下會有劇烈反應。
但霍諾德儘管他擁有健康的杏仁核構造，可是幾乎沒有任何活化反應，霍諾德本人表現得極度淡定，甚至在掃描後詢問醫師：「剛才那些畫面難道該對我產生什麼影響嗎？」他形容那些血腥影像就像在逛過時的陳列館，內心毫無波動。這顯示他的恐懼門檻遠高於常人。
約瑟夫博士指出，霍諾德屬於「超級感官追求者」。心理測試顯示，他的感官追求傾向是普通人的兩倍，甚至比一般的高感官追求者高出20%。這類人需要比常人更強烈的刺激，大腦的多巴胺獎勵系統才會產生反應。但他並非盲目玩命，霍諾德同時具備極高的盡責性與預謀能力。他會對攀爬路線進行長達數年的練習、撰寫詳細筆記，並在腦中「預演」所有可能的意外包括墜落死亡的過程，直到他感到完全掌控為止。
一般人該如何克服對高度的恐懼
針對一般大眾對高度的畏懼，神經科學家表示，當杏仁核發出恐懼訊號，如手汗、心跳加速時，強大的前額葉皮質可以介入並熄滅。同時可透過不斷重溫恐懼記憶，並在冷靜時加入新的安全資訊，可以將原本恐懼的記憶轉化為無懼的經驗。此外，透過反覆讓自己處於輕微恐懼但可控的環境中，勇氣是可以被鍛鍊出來的。霍諾德自認情緒範圍極其穩定，長期維持在一個窄小的頻率中，天生的生理優勢加上後天的極致專注，造就了霍諾德在高空依然能面不改色的傳奇。
資料來源：《Nautilus》、南卡羅來納醫學大學（MUSC）