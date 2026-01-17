我是廣告 請繼續往下閱讀

一名身揹殺人未遂等多項通緝的27歲台灣籍男子，潛逃泰國後竟搖身一變成為跨國販毒集團首腦，泰國警方接獲線報，15日突襲曼谷一處公寓將其逮捕歸案。警方在屋內搜出縫紉機與多塊地毯，原來他涉嫌將毒品縫入地毯夾層走私，手法相當狡猾，全案正由泰國緝毒局擴大偵辦中。根據泰國媒體《鮮新聞英文報》（Khaosod English）報導，這名年僅27歲的台灣男子Chiang Ming Feng，藏身於曼谷市中心精華地段亞速區（Asok）的一間高級公寓內。泰國緝毒當局在掌握確切情資後展開行動，當場在屋內搜出約5公克的K他命。除了毒品，現場還發現了令人費解的工具，包括一台縫紉機、縫紉配件以及好幾塊厚重的地毯。警方深入檢查後發現，這些地毯內部被精細地縫製了隱密夾層，裡頭藏有不明白色粉末，疑似為準備走私的毒品，目前已將證物送往實驗室進行詳細成分鑑定。調查人員指出，該名台籍男子在這個跨國販毒網絡中擔任「大腦」的關鍵角色，專門負責策劃毒品走私動線，為了掩人耳目，竟異想天開利用縫紉機將毒品封入地毯，企圖闖關出境。除了這起地毯運毒案，警方也掌握情報顯示，先前曾有兩箱總重達10公斤的液態海洛因，從寮國一路走私運往台灣，幕後操盤手正是這名男子。經查身分發現，他在台灣早已滿身案底，身揹殺人未遂、組織犯罪、詐欺及竊盜等4項重罪通緝，為了逃避台灣司法審判才潛逃出境，沒想到在泰國仍不知悔改，繼續從事不法勾當。目前該名嫌犯已被移送泰國緝毒局（NSB），將依據當地法律面臨起訴。泰國當局強調，絕不容許外籍罪犯將泰國當作犯罪避風港，後續將與台灣執法單位密切合作，交換情報並擴大追查其餘共犯，務必將整個跨國販毒鏈連根拔起。