隨著涉嫌電信詐騙的太子集團創辦人陳志落網並被遣返中國，柬埔寨著名的詐騙大本營「西港」西哈努克市近期爆發大規模逃亡潮。柬埔寨政府雖然宣示要強力掃蕩，但外界發現，許多詐騙據點在警方上門前早已人去樓空，懷疑根本是有人通風報信，上演一場「捉放曹」的戲碼。根據外媒報導，柬埔寨政府近期因為國際壓力，宣佈將大動作整肅境內的詐騙犯罪活動。這項消息一出，立刻在全國各地的詐騙園區引起恐慌，特別是過去被視為詐騙重鎮的西哈努克市，更出現數以百計的從業人員連夜撤離的景象，深怕成為下一波被逮捕的對象。這場掃蕩行動被質疑慢半拍，當媒體記者實際走訪西哈努克市幾個可疑的詐騙據點時，當地居民透露，早在執法人員大動作抵達之前，就有大批中國籍人士倉皇逃離，不但人跑了，連重要物資都搬得一乾二淨，似乎早就收到風聲，知道警方什麼時候會來。一名反人口販賣非政府組織的前負責人直言，這種情況並非巧合。他在執法行動前就觀察到，部分園區內的管理階層早已帶著貴重設備和人員轉移陣地，留下來的只是空殼。他痛批這根本是官商勾結的結果，這類操作手法一方面是為了做樣子給國際社會看，提高柬埔寨政府打擊犯罪的形象聲譽，另一方面卻又偷偷放水，讓這些詐騙集團有機會另起爐灶繼續生存。