菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉近日在社群媒體貼文中，出現中國國家主席習近平的漫畫形象，引發中國駐馬尼拉大使館強烈反彈，正式提出外交抗議。不過，塔瑞耶拉隨即回嗆，中方反應是在刻意模糊焦點，試圖轉移外界對南海爭議的關注。綜合外媒報導，塔瑞耶拉自上週起，便因南海相關議題，與中國駐菲律賓使館官員在網路上隔空交鋒。14日，他在臉書貼出自己發表演說的照片，背景是一組漫畫風格的圖像，畫面中出現習近平形象，並搭配「為什麼中國持續霸凌？」的標語，引起高度關注。中國駐馬尼拉大使館隨後發表聲明，痛批該貼文「攻擊與抹黑中國領導人」，並指稱此舉「嚴重侵犯中國政治尊嚴」，更形容這是「赤裸裸的政治挑釁，已越過紅線」。對此，塔瑞耶拉回應指出，中方的抗議說法，是企圖轉移國際社會的注意力，掩蓋中國在西菲律賓海反覆進行的侵略與非法行動。他強調，西菲律賓海是菲律賓對其西側海域的正式稱呼，也是菲國長期主張主權的核心區域。塔瑞耶拉進一步表示，如果中國使館連合法的公共討論，甚至帶有諷刺意味的表達方式都無法接受，只能說明中國對事實被揭露感到不安。他直言，中方的回應更像是一種試圖恐嚇與壓制言論的手段，無法改變南海爭議的本質。