為加速觀光復甦並吸引更多國際旅客，柬埔寨宣布試行中國公民免簽入境政策，開放為期4個月，期間可多次入境，每次最長停留14天，盼藉此擴大中國旅客來訪規模。根據《柬中時報》報導，柬埔寨旅遊部15日發布通告指出，自6月15日起至10月15日止，將對持中國護照的旅客實施免簽入境安排。適用對象包括中國、香港與澳門居民，但不適用於台灣旅客。通告說明，符合資格的中國公民，不論是從中國直飛，或經第三地轉機入境柬埔寨，都可直接享有免簽待遇，無需事先申請簽證，也不必繳交相關費用。旅遊部同時指出，免簽期間旅客每次入境可停留最長14天，不設入境次數限制，但仍須依規定完成電子入境卡（E-Arrival Card）填報程序。柬埔寨官方強調，這項措施是在政府高度重視觀光產業復甦的背景下推出，希望藉由降低入境門檻，提升柬埔寨在區域旅遊市場的吸引力，進一步帶動相關產業發展。