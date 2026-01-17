我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國國會大選將在2月8日登場，各大政黨為了搶票，紛紛祭出「發現金」的福利政策。不過，選民似乎並不買帳。根據泰國國王普密蓬學院最新公布的民調顯示，高達67%的受訪者表示，這些現金補貼支票根本不會影響他們的投票決定，大多數人認為這只是政黨為了討好選民的手段，對於改善國家現況毫無幫助。這份民調是在去年12月26日至29日進行，訪問了全泰國2000名合格選民。結果發現，雖然政黨大開選舉支票，試圖透過承諾發放現金來吸引支持，但民眾反應相當冷淡。多數選民認為這些承諾純粹是為了勝選的操作，並不能真正解決國家面臨的問題。進一步分析各地區的數據，泰國南部地區的選民對「撒幣政策」最無感，有高達80%的人直言，絕對不會因為政黨承諾給錢就改變投票意向，顯示該區選民對政策買票的免疫力極高。相較之下，首都曼谷的選民態度就比較微妙。數據顯示，曼谷只有44.7%的選民表示不受現金政策影響，這意味著在生活成本高昂的都會區，過半數的選民可能會將金錢補助納入考量，或是態度仍在觀望中。整體而言，這份調查反映出泰國選民對於短期撒幣政策已逐漸感到疲乏，政黨若想勝選，恐怕得端出更實質的牛肉。