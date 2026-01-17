我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政壇的風向球似乎正在轉變。與過去幾次選舉動輒喊出「數千億現金發放」或「兆級基建計畫」的豪邁手筆不同，將於下個月登場的泰國大選，各政黨在競選承諾上明顯收斂了民粹主義的色彩。根據泰國發展研究所（TDRI）的分析，這次選舉的政策焦點，已從單純的撒錢轉向解決國家結構性問題，例如債務重組、公共衛生改革以及勞動力升級，這被學界視為一個正向的發展。泰國發展研究所研究員諾納里特（Nonarit Bisonyabut）指出，這次選舉中「大撒幣」的現象顯著減少。舉例來說，過去曾有政黨喊出每月發給長者3000泰銖的津貼，如今多數政黨的提案已下修至1000到1500泰銖，顯得更為務實。專家分析，這主要歸因於選舉委員會要求政黨必須明確說明財源，加上政府財政空間有限，迫使政黨必須在政策上「斤斤計較」。財政部消息人士透露，這次泰國大選的政策出現了三大新趨勢。首先是「經濟遊戲化」，政黨開始利用行為經濟學的概念來吸引選民。例如為泰黨提出的「退休彩券」，鼓勵民眾透過儲蓄來抽獎；人民黨則推出「中小企業收據彩券」，鼓勵民眾消費並索取收據以兌換抽獎機會；民主黨也有類似的儲蓄抽獎計畫。這些政策利用民眾對博弈的興趣，試圖解決儲蓄率低落與稅收問題。第二個趨勢是聚焦生產力與AI。各黨不再只是無條件發錢，而是轉向職業訓練與人工智慧技術的導入，特別是泰自豪黨與為泰黨都強調AI的重要性，顯示政界意識到泰國正深陷「中等收入陷阱」的危機。第三個趨勢則是將「債務重組」提升至國家級議程。面對高達GDP 86%的家庭債務，各黨都意識到若不解決債務問題，國內消費力將無法釋放，經濟也就是一潭死水。在具體政見方面，各黨也提出了針對性的紓困方案。人民黨主張補貼購買泰國製家電，並調高中小企業營業稅起徵點；泰自豪黨與為泰黨則在電價上做文章，分別提出每度電3泰銖與3.7泰銖的凍漲或調降方案，並針對農民與弱勢族群提供債務暫緩償還措施；民主黨則主打農產品價格保證與興建連結中國的高鐵計畫。儘管政黨試圖透過政策轉型來救經濟，但前景仍充滿挑戰。諾納里特預測，2026年泰國經濟成長率恐僅有1.5%至1.7%，主要原因是家庭債務居高不下壓抑了消費，且外國直接投資（FDI）雖然帳面數字增加，但多集中在資料中心等僱用人數少的產業，對一般民眾的就業與收入幫助有限。他呼籲新政府應盡速解決與美國的貿易協定問題，並利用泰國無地緣政治衝突的優勢，全力衝刺觀光業復甦。