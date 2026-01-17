我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國北欖府發生驚險又溫馨的一幕，一名孕婦在前往醫院途中突然進入產程，救援人員臨危不亂，直接在救護車內協助接生，最終母女均安，讓在場所有人鬆了一口氣。根據當地媒體報導，事件發生在1月15日下午，地點位於北欖府邦騷通縣一帶。當天下午2時20分左右，Ruamkatanyu Foundation接獲緊急通報，一名29歲孕婦在德帕拉路外側約25公里處的拖車旁出現明顯產痛，情況緊急。救援人員趕抵現場時，發現孕婦神情痛苦，隨即將她送上救護車，準備轉送至Bang Bo Hospital。不過，車輛行進途中，孕婦宮縮加劇，產程迅速進展，救援團隊評估後，決定直接在車內協助生產，並同步聯繫院方做好接應準備。女嬰在救護車抵達醫院後不久順利出生，哭聲宏亮，體重為2620公克。院方表示，母女狀況穩定，無生命危險。產婦事後也透露，這是她的第4胎，原本預產期為1月26日，孕期皆在Rayong Hospital定期產檢，沒想到寶寶提前報到。報導指出，這場臨時接生讓所有參與救援的人員都感到如釋重負。產婦丈夫也表示，當天因擔心妻子狀況，特地陪同外出，沒想到這個決定成了關鍵。事實上，類似情況並非首例。去年12月，泰國Phra Nakhon Si Ayutthaya也曾發生孕婦在前往醫院途中，直接在皮卡車內產子的事件，顯示突發生產的狀況，對第一線救援人員而言仍是重大考驗。