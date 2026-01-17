我是廣告 請繼續往下閱讀

全球速食龍頭麥當勞宣布全面加碼越南市場，規劃在未來3年內新開約100家門市，展店規模幾乎是現有門市數的3倍。除了衝刺據點數量，麥當勞也同步調整市場策略，從過去偏向形象型消費，轉向更貼近日常的平價餐飲路線，力拚在競爭激烈的越南速食市場站穩腳步。外電指出，麥當勞這波擴張不只是單純「開更多店」，而是重新思考在越南的品牌定位。未來新門市將不再侷限於胡志明市、河內等核心都會區，而是逐步向二線城市與外圍地區延伸，藉由更親民的價格與便利性，吸引日常用餐族群。在越南速食市場中，以炸雞為主力的肯德基與樂天利長期佔據優勢，麥當勞過去因價格與定位偏高，被視為「偶爾吃一次」的西式品牌。此次策略轉向，顯示麥當勞希望以更高的CP值與更密集的門市網絡，正面挑戰既有龍頭。回顧麥當勞進軍越南的歷程，2014年在胡志明市開出首家門市時，主打24小時營業與得來速服務，成功塑造現代化、美式生活風格的品牌形象。當年由美國長大的越南企業家阮金英取得經營權，也讓麥當勞一度成為年輕族群眼中的「潮流象徵」。目前，麥當勞在胡志明市、河內、平陽省與芽莊等地已有穩定據點。雖然整體市占率仍不高，但既有門市已建立一定品牌能見度。外界分析，這些據點將成為未來推動加盟制度與快速展店的重要基礎，為麥當勞在東南亞市場的下一步成長鋪路。