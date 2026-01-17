我是廣告 請繼續往下閱讀

科技股反彈乏力，市場持續消化美國總統川普（Donald Trump）針對聯準會（Fed）新主席人選、格陵蘭歸屬等地緣政治議題的言論，美股週五表現清淡，主要指數跌多漲少。根據財經外媒《CNBC》報導，川普當地時間16日在白宮發表演說，聲稱他更希望國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）留在目前的職位，暗示他可能不會被提名為下一任聯準會主席。在這之前，哈塞特一直被視為會接替將於5月任期屆滿、卸任的聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）之熱門人選。美世顧問公司（Mercer Advisors）的投資組合管理副總裁卡拉考爾（David Krakauer）指出，無論是哈塞特還是其他人，大多數分析師都默認，無論最終是誰出任聯準會主席，此人肯定帶有政治動機，而不會秉持傳統那種力求全面客觀的心態，聯準會獨立性受威脅的擔憂將繼續存在。分析並點出，對投資人而言，本週可謂相當忙碌，必須面對華府發出的一系列爭議，從聯準會獨立性，再到伊朗和格陵蘭島地緣政治風險加劇，川普週五甚至放話，如果某些國家不願在格陵蘭島的事上配合美國，他可能會對其徵收關稅。16日收盤，美股道瓊工業指數跌83.11點0.17%，收49359.33點；那斯達克指數跌14.63點或0.06％，收23515.39點；標普500指數微挫4.46點或0.06%，收6940.01點；費城半導體指數則漲90.11點或1.15％，收在7927.41點。