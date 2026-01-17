我是廣告 請繼續往下閱讀

▲松嶋菜菜子在新劇《米之女：國稅局資料調查課》一劇中以俐落短髮造型出演。（圖／X@okome_no_onna）

日本女星松嶋菜菜子帶著全新主演作品《米之女：國稅局資料調查課》回歸日劇圈，接受訪問時她罕見聊到和老公反町隆史的結婚日常，透露兩人因為工作都很忙碌，因此在家中能見面的時間並不多，不過每天都會用一句「彼此一起加油吧」來為對方打氣，展現了結婚25年的夫妻默契。松嶋菜菜子再度以嶄新形象回歸日劇圈，在最新主演作品《米之女：國稅局資料調查課》中，她一改過往優雅長髮造型，以俐落短髮亮相，讓觀眾眼睛一亮。這次造型轉變並非造型師建議，而是松嶋菜菜子主動提出，她認為劇中角色是一名行動迅速、以工作為優先的國稅局調查官，生活節奏講求效率，「最簡單、能最快出門」的短髮，才能貼近角色的真實狀態，也有助於自己進入角色。松嶋菜菜子透露，這個角色不只是外型上的轉換，更是心境與行事風格的調整。她在劇中展現冷靜、果斷的一面，短髮象徵角色俐落的性格，也讓整體氣場更加幹練，成功塑造出與過往作品截然不同的形象。戲外的松嶋菜菜子，則擁有令人稱羨的婚姻生活，松嶋菜菜子與反町隆史結婚已滿25年，長年被視為演藝圈的模範夫妻，即使近期兩人各自在不同電視台、同一檔期主演連續劇，工作忙碌，私下互動依舊充滿生活感，松嶋菜菜子笑說，夫妻間的對話多半圍繞在行程確認，例如幾點回家、能不能一起吃晚餐，但每天依舊會用一句「彼此一起加油吧」幫對方打氣，展現愛情長跑的甜蜜默契。此外，friDay影音也公布2026年冬季日劇跟播清單，話題作品接連上線，《米之女：國稅局資料調查課》由松嶋菜菜子主演，每週五更新；松田龍平主演的《偵探先生，你的背包開了喔》每週六播出；上白石萌歌與生田斗真雙主演的《比熊貓更不擅長戀愛的我們》於週日登場；橋本環奈挑戰太妹醫師角色的《不良醫！》則安排在每週二播出，豐富卡司與題材也讓冬季檔備受期待。