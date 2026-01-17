我是廣告 請繼續往下閱讀

▲連靜雯透露自己12年前因為生了一場病，因此讓她決定轉行。（圖／連靜雯joanne lien臉書）

曾被封為「南台灣林志玲」的八點檔演員連靜雯，12年前演完《天下女人心》一劇後就淡出演藝圈，現在的她轉行做直銷還考取了瑜伽導師證照。15日她發文透露自己消失在螢幕前原因，是因為當時生了一場病，為了不讓生命被局限住，才選擇轉換軌道。連靜雯近日罕見發聲，首度吐露當年離開演藝圈、轉換跑道的關鍵內幕，引發不少關注，她坦言，過去身為八點檔演員，生活幾乎被拍戲行程填滿，每天都在演繹別人的人生，直到某次突如其來的生病，才讓她被迫停下腳步思考，「如果連健康都失去，人生還剩下什麼？」這場健康警訊成為連靜雯人生的重要轉捩點，連靜雯表示，那次生病讓她深刻體會到健康並非理所當然，也讓她意識到，人生不該永遠由劇本、角色或他人來決定，於是，她選擇離開熟悉的演藝舞台，走上一條「沒有劇本」的道路，嘗試把人生的主導權重新拿回自己手中。然而，轉職之路並非外界想像中順遂，連靜雯直言，轉行過程充滿挑戰，剛開始做直銷時曾歷經自我懷疑、被否定的低潮，也承受龐大的心理壓力，甚至坦言曾遭遇受騙的經驗，還有忙到深夜、身心俱疲的時刻，她強調，所謂的成功，往往是一次次撐過挫折後才慢慢累積而來。走過低谷後，連靜雯逐漸建立起屬於自己的核心理念，她形容，真正的底氣不是名氣或頭銜，而是能將「人生的方向盤」牢牢握在自己手中，她也在文中分享，「當一個人選擇為自己的人生負責，生命便有力量去影響更多生命」，並以「活出美好、活出希望」勉勵正在迷惘中的人。