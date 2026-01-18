我是廣告 請繼續往下閱讀

▲石康鈞首張專輯《火光》迴響熱烈，同名主打〈火光〉和〈愛中飛行〉膾炙人口。（圖／石康鈞 𝗝𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗦𝗛𝗜 𝗞𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗨𝗡 IG@jones.skj）

▲石康鈞（右）和愛妻結婚10年，育有一對兒女。（圖／石康鈞 𝗝𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗦𝗛𝗜 𝗞𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗨𝗡 IG@jones.skj）

▲石康鈞至今依舊從事音樂創作。（圖／石康鈞 𝗝𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗦𝗛𝗜 𝗞𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗨𝗡 IG@jones.skj）

新加坡歌手石康鈞（原藝名：石康軍）20年前在台灣發行首張專輯《火光》，憑藉19度音域的實力派唱功，加上偶像外貌，迅速打開知名度，專輯同名歌曲〈火光〉、與前信樂團主唱信對唱的〈愛中飛行〉霸佔各大音樂榜榜單，也是KTV熱門點播金曲，不過後來因為合約糾紛，石康鈞發片計畫受阻，成了一片歌手，如今46歲的他依然從事音樂創作，與圈外人老婆共同育一雙兒女。石康鈞年輕時因為一款跟唱歌有關的遊戲而愛上唱歌，15歲起常常拿著打工賺來的錢到KTV練唱，以及參加選秀比賽，希望有一天能成為職業歌手，之後石康鈞被音樂製作人林倛玉挖掘，2005年3月18日在台灣推出首張英式搖滾專輯《火光》，同名歌曲展現19度音域寬的唱功，發片記者會就辦在陽明山。籌備專輯期間，前信樂團主唱信（本名：蘇見信）看見石康鈞的資料後對他十分感興趣，提出合作邀約，並幫石康鈞譜寫自己作曲、與音樂人許常德填詞的合唱歌曲〈愛中飛行〉，也擔任該曲製作人。除了師兄作嫁歌曲，同屬艾迴唱片（今改名為愛貝克思）的徐若瑄，也曾邀請石康鈞擔任她代言的服裝品牌男裝代言人，而王心凌更是曾帶著他跑遍演唱會及簽唱會，連羅志祥也都曾極力提攜。台灣宣傳期告一段落後，石康鈞接著到大陸跑宣傳，然而，即便第一張專輯成績不俗，石康鈞因為和新加坡所屬的海峽唱片發生合約糾紛，導致艾迴無法幫他繼續發片，因此沉寂了5年，淡出幕前的石康鈞回新加坡創辦音樂學校，也重返校園完成大學建築系學位，他在2010年和新的唱片公司簽約，發行EP《另一種溫暖》, 隨後再推出單曲〈Sexy Lady〉、〈實現〉等作品。石康鈞近年接連幫不少陸劇、網路劇演唱主題曲或插曲，持續在音樂這條路耕耘，而他2016年1月3日和圈外女友Ericia結婚，至今夫妻倆育有1子1女，石康鈞也經常在社群平台和老歌迷互動。可惜因為版權因素，石康鈞《火光》專輯的12首歌曲遲遲無法在各大串流平台上架，歌迷只好到YouTube翻攝版MV回味石康鈞的代表作〈火光〉、〈愛中飛行〉，許多網友分享：「火光的真假音轉換真的很神，難度有夠高」、「2025真的想去好樂迪唱〈愛中飛行〉了」、「那時候他的歌曲真的超前衛」、「單曲循環好幾年了」、「石康鈞真可惜的一個音樂人，歌紅人不紅，少了一點運氣」、「石康鈞見證我們的青春！」