台灣旅美好手鄭宗哲的「休賽季驚奇之旅」迎來新篇章。在短短一個月內兩度經歷遭指定讓渡（DFA）的煎熬後，紐約大都會隊於今（17）日宣布，已正式從讓渡名單中選走他。由於大都會目前40人名單仍有空位，鄭宗哲將直接入籍紐約，預計能以40人名單身分參與大聯盟春訓。
一個月內二度轉隊 鄭宗哲吐心聲：這兩年沒少哭過
鄭宗哲的旅美生涯近期充滿波折，先是被效力多年的老東家海盜隊移出40人名單，隨後被光芒隊撿走，卻又在光芒補強左投華迪查克（Ken Waldichuk）後，再次成為「清空間」下的犧牲品。
目前正隨世界棒球經典賽（WBC）台灣隊集訓的鄭宗哲，面對媒體時展現出超越年齡的成熟。他坦言，身處大聯盟40人名單邊緣，隨時要有被異動的心理準備，甚至感性自白：「過去兩年沒少哭過，但這就是現實。」但他強調，能理解職業運動的商業操作，唯有持續精進實力才能站穩腳跟。
大都會眼光獨到！看中台灣工具人的戰術價值
儘管去年在3A的打擊率僅 .209，但鄭宗哲身上獨有的「多功能性」讓大都會總管無法忽視。根據《MLBTR》分析，鄭宗哲不僅擁有勝任內野三個守位的高防守價值，更具備頂尖的選球紀律，小聯盟生涯保送率高達12.5%。
此外，他在壘間的破壞力更是致命武器，即便去年上壘率受限，仍能靠著驚人跑速跑出20次盜壘成功。對大都會而言，鄭宗哲能隨時填補戰力空缺。
內野保險鎖！鄭宗哲成紐約大軍的活棋關鍵
根據《MLBTR》分析，大都會之所以決定出手，除了名單尚有空位無需異動外，更重要的是鄭宗哲手中還握有一次「下放小聯盟選擇權（Option）」。在大都會陣中如文托斯（Mark Vientos）或阿庫尼亞（Luisangel Acuña）等年輕內野手可能成為交易籌碼的局勢下，鄭宗哲的加盟無疑為球隊買下了一份重要的保險。
消息來源：《MLBTR》
