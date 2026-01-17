原先外界盛傳費城費城人已與前藍鳥明星游擊手比薛特（Bo Bichette）達成7年2億美元（約新台幣63.24億元）的加盟共識，未料大都會在錯失強打塔克（Kyle Tucker）後「半路殺出」，以3年、總額1.26億美元（約合新台幣39.8億元）的高年薪短約成功奪愛。費城人隨即於今（17）日宣布以3年4500萬美元（約新台幣14.2億元）續留功勳捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。
煮熟的鴨子飛了！費城人「以為簽到」比薛特內幕曝光
根據《USA Today》資深記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，費城人一度認為比薛特的加盟已成定局。比薛特原先要求一份長達7年的長期合約，費城人高層也點頭答應，雙方幾近成交。
然而，大都會老闆柯恩（Steve Cohen）在塔克爭奪戰敗給道奇後不願空手而歸，轉而祭出3年、1.26億美元的天價短約，並賦予比薛特連兩年的跳脫權。面對更高年薪與重返市場的靈活性，比薛特最終選擇披上大都會戰袍，讓費城人眼睜睜看著補強首選轉投同區宿敵。
「地表最強捕手」回鍋！續約瑞爾穆托穩住軍心
在失去比薛特後數小時內，費城人火速完成瑞爾穆托的續約，這份3年、4500萬美元的合約另含500萬美元的激勵獎金，而這也將會是瑞爾穆托在費城人的第八個球季。
雖然35歲的瑞爾穆托去年球季表現下滑，僅繳出2.6的WAR（勝場貢獻值）及12轟、52分打點的成績，但他作為球隊領袖與耐操的特質仍被高層視為重要資產。這筆續約也宣告費城人2026年球季將維持2025年奪下國聯東區龍頭的原班人馬。
塞翁失馬？專家分析：這比簽下比薛特更划算
前大聯盟捕手、現任評論員克拉茲（Erik Kratz）則是針對比薛特與瑞爾穆托的合約在節目中語出驚人，認為費城人搶人失敗未必是壞事。他指出，若費城人真的簽下比薛特的7年長約，合約末期將面臨陣中多名老將（哈波、透納、舒瓦伯）同時老化的財政壓力。
克拉茲分析：「續約瑞爾穆托能讓費城人的未來預算更有彈性。比薛特雖然年輕，但他的打擊風格與老化曲線存在疑慮。」他認為目前的3年約能讓球隊維持國聯東區的競爭力，同時避免未來長達7年的長約泥淖，這對費城人的長期發展反而更加有利。
