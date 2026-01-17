「絕無收回紅包此事，藝人領取遊戲獎金都有簽立勞務報酬單，關於道具安全部份，民視一直有在把關並定期更新道具，現場也都有醫護人員跟運動防護員，會把參與的來賓及觀眾的安全放在第一位。」

▲胡瓜（如圖）感嘆電視台降低製作成本，影響到道具品質，擔心來賓玩遊戲受傷。（圖／萬星傳播提供）

《大集合》回收紅包爆黑幕？胡瓜不滿

▲胡瓜（左）主持民視《綜藝大集合》24年，近來合約、主持費及爭議相關討論不斷。（圖／民視提供）

資深主持人胡瓜昨（16）日被親友爆料其替合作多年的民視《綜藝大集合》收拾善後，抖出藝人於節目中獲得紅包，事後會被製作單位回收，還要胡瓜自掏腰包買單，就連道具壞掉、成效不佳，電視台也考量成本因素，沒有維持好一貫品質，令胡瓜看不下去，對此，民視回應《NOWNEWS今日新聞》駁斥以上，胡瓜去年底和民視爆出合約爭議，外界不斷傳出「胡瓜開高薪主持費」、「胡瓜不肯退讓」等等字詞，其身邊親友見狀不滿，向《鏡週刊》爆料指出，胡瓜感嘆電視台降低製作成本，影響到道具品質，擔心來賓玩遊戲受傷。親友再透露，《綜藝大集合》中藝人獲得的紅包，事後都會被製作單位回收，胡瓜心疼於此，都會自掏腰包，從自己的主持費裡扣錢，包給來賓或素人，沒想到卻被外界塑造成「為了錢」的形象，「一直在意的都不是費用。」