▲結果造成煙霧原因就是因為有乘客行動電源在車上爆炸起火，民眾緊急拿滅火器撲滅造成。（圖/Threads）

▲北捷車廂煙霧瀰漫，許多乘客根本不知道發生什麼事，驚慌狂奔嚇壞：「以為世界末日。」（圖/Threads）

旅客先行使用滅火器噴灑，因此大量乾粉與白煙在密閉車廂內擴散，捷運公司也立刻安排450名旅客下車，改搭約2分鐘後的下班列車

台北捷運板南線昨（16）日深夜11時左右又出事，一列往頂埔方向的列車行經板橋站時，突然整個車廂開始出現燒焦味並且煙霧瀰漫，許多乘客根本搞不清楚發生什麼事，瘋狂咳嗽、驚慌逃跑，事後才知道原來是有民眾攜帶行動電源上車爆炸，北捷立刻撲滅火勢之後，也趕快請車上民眾下車改搭下班列車，虛驚一場。有許多網友在社群平台「Threads」貼文指出「搭個捷運回家突然旁邊出現一團火，然後開始煙霧瀰漫夾帶超刺鼻的味道....」、只見貼出的畫面中，狹窄的車廂空間佈滿煙霧，不少民眾驚慌逃跑，因為嗆鼻味道還一邊咳嗽。不少網友紛紛回應「板南線先給我去安太歲吧！」、、「大家趕快檢視一下自己的行動電源吧！那種自帶線的真的不要再用了！」由於當時事發時整台車廂旅客還非常多，突然煙霧瀰漫又看到許多人在逃跑，讓人神經緊繃，有在現場的民眾表示、「一開始大家在逃跑我也跟著跑，以為要世界末日了」，所幸後來有人開始喊是「行動電源爆炸」，才讓車廂情緒穩定下來。對此，北捷回應表示，事發16日10時56分左右，站務人員接獲通報第一時間就帶滅火器趕抵車廂，由於鋰電池自燃反應猛烈，，同時通報捷運警察到場維護秩序，目前北捷已將自燃的行動電源殘骸帶回釐清廠牌與詳細原因。