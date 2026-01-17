我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市北區今（17）日清晨發生一起縱火案件，一名林姓男子因積欠汪姓女子2萬元引發金錢糾紛，疑因不滿對方取回借用的機車鑰匙，竟然提前預告要燒車報復，也在清晨真的拿打火機點燃汪女的機車座墊之後，迅速逃離現場。警方獲報後展開追查，3小時內將林男逮捕到案，訊後依法送辦。台中市警察局第二分局指出，今日清晨5時42分接獲119轉報，北區梅川東路與衛道路口有機車起火燃燒情事，警方與鑑識人員趕抵時，火勢已由民眾撲滅，未造成人員傷亡。根據56歲汪姓女子指出，雙方另有2萬元債務糾紛，而她日前曾將機車借給49歲林姓友人使用，汪女因不滿而取回機車鑰匙，也導致林男心生怨懟，先以訊息「預告」要燒毀機車，17日早晨竟將機車移至路邊，點燃座墊後離去。警方於上午8時許將林嫌查緝到案，全案將依公共危險等罪嫌移送偵辦。警方也呼籲，民眾遇到金錢或情感糾紛，應循理性、合法管道處理，切勿因一時情緒失控而觸犯刑責。