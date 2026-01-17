隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日步步逼近，目前戰績穩定在東區前四的多倫多暴龍隊傳出正醞釀重磅異動。根據知名記者Zach Lowe於最新一集《The Zach Lowe Show》中透露，暴龍正積極探尋引進達拉斯獨行俠超級巨星「AD」戴維斯（Anthony Davis）的可能性，並已有一份可行的交易包裹。此外，灰熊隊年度防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）也被點名是暴龍鎖定的長期目標。
「AD」降臨北國？名記揭曉潛在交易籌碼
戴維斯在去年被湖人交易至獨行俠後，雖與厄文（Kyrie Irving）及狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）共事，但獨行俠本季表現掙扎，目前僅12勝20敗，引發外界對AD是否再次拆夥的質疑。
Zach Lowe指出，暴龍與獨行俠在薪資匹配上具備優勢。若要促成這筆重磅交易，暴龍可能送出明星前鋒英格拉罕（Brandon Ingram）加上中鋒伯爾特（Jakob Poeltl），這份報價在薪資上幾乎完美對等，能協助獨行俠緩解沈重的稅務壓力。Lowe表示：「這對暴龍來說是誘人的升級，但獨行俠是否願意在擁有弗拉格的情況下放棄戴維斯，這取決於管理層是否決定轉向『重建』的路。」
目標不僅一人！灰熊JJJ也是暴龍休賽季目標之一
除了戴維斯的傳聞，《ClutchPoints》記者Brett Siegel則指出，暴龍同時正密切注視曼菲斯灰熊隊的動向。隨著灰熊開始詢問關於莫蘭特（Ja Morant）的報價，球隊核心「JJJ」傑克森（Jaren Jackson Jr.）的未來也變得不確定。
Siegel分析，暴龍可能會在交易截止日前先進行小規模調整以避開奢侈稅，並將「JJJ」列為休賽季追逐的首要目標。考慮到暴龍目前擁有巴恩斯（Scottie Barnes）與英格拉罕的核心，若能補強像傑克森或AD這種等級的防守，暴龍將一躍成為東區乃至全聯盟的冠軍熱門。
暴龍管理層有壓力 「贏在當下」還是「按兵不動」？
暴龍隊在去年冬天透過收購英格拉罕展現了競爭野心，現任總管Bobby Webster正面臨來自各方的壓力，期望今年能在截止日前再度出現重磅交易。儘管伯爾特的合約與傷勢可能成為交易阻礙，但暴龍手握豐富的選秀資產與年輕戰力，讓他們在談判桌上還是保有極高競爭力。
