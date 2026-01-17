下周迎劇烈降溫！氣象專家林得恩提醒，下周二有強烈大陸冷氣團來襲，且強度有機會達到「寒流」等級，北部、東北部及東部地區為濕冷，最冷時間落在下周三、下周四，低溫跌破10度，請務必注意保暖、去寒準備措施。
下周強冷氣團「挑戰寒流」！下周三、下周四最冷
林得恩於FB粉專「林老師氣象站」預報指出，根據美國（AIGFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下週一（19日），東北季風增強；下週二（20日），強冷空氣再升級為大陸冷氣團或是強烈大陸冷氣團等級。
且這波冷的時間相當長，目前評估，影響時間有機會延長到下週六（24日）；其中，最冷時段會落在下周三、下周四（21日至22日）的清晨，有再增強為寒流的潛力。
冷的型態北部、東北部及東部地區為濕冷，中南部地區則為乾冷；迎風面的桃園以北及宜蘭地區都有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。
下周強冷氣團「低溫跌破10度」！周五開始回溫
氣象粉專「天氣風險」分析師薛皓天表示，下周三、下周四這兩天冷空氣較強，北部、東北部高溫都不到15度，西半部普偏高溫在20度以下，僅南部可維持20~23度。晚間至清晨低溫持續明顯，中北部及東部局部低溫可達11~13度，西半部受輻射冷卻影響局部10~12度低溫。另外水氣多加上低溫明顯，預估各地2500公尺以上高山有冰霞或局部降雪機會。
下週五冷高壓中心逐漸由浙江一帶出海，冷空氣減弱，迎風面北部、東北部為多雲時陰有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，氣溫方面白天各地仍偏涼，中午高溫有稍稍回升，夜間清晨持續注意較低氣溫出現。
下週末大致為高壓迴流偏東風環境，迎風面東北部、東部維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區轉多雲時晴天氣，西半部為晴時多雲，各地氣溫會開始回升，不過西半部輻射冷卻仍明顯，溫差大，早晚出門要多保暖。
洛鞍颱風強度增強！對台灣天氣無直接影響
洛鞍颱風持續位於菲律賓群島東側，雖然強度有稍增強，不過仍維持輕颱，後續將在菲東外海轉圈徘徊，下週冷空氣南下後，將減弱為一般低壓，對台灣天氣無影響。
資料來源：林老師氣象站、天氣風險
