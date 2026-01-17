我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「2026冬山舊河港燈節」開幕日節目表（圖／取自幸福冬山臉書 www.facebook.com/ds9590799）

▲「2026冬山舊河港燈節」交通管制（圖／取自幸福冬山臉書 www.facebook.com/ds9590799）

2026宜蘭冬山舊河港燈節以「河光飛夢」為主題，搭配當地得天獨厚的寬廣綠地，呈現多個燈飾藝術，今（17）日晚上將有點燈儀式，將與3分鐘煙火秀共同登場，2月28日元宵場更會有長達10分鐘的高空煙火秀。《NOWNEWS今日新聞》整理今日開幕日時間表、煙火秀時間、交通、交管等資訊，一文掌握。活動日期： 1月17日(六) - 2月28日 (六)活動地點： 冬山車站廣場 ➔ 舊河道步道開幕日：1月17日15:00-21:00：冬山WAWA市集19:00-20:00：蘋果劇團《嬌滴滴與髒兮兮》20:26-20:29：點燈儀式＋3分鐘煙火管制日期：開幕場115/1/17(六)、元宵場2/28(六)管制時間：19:00-20:40施放時間：20:26 (1/17開幕場180秒、2/28元宵場600秒)：由於活動期間人潮眾多，建議民眾搭乘火車至冬山車站，以避免停車困難。：車站下停車場、中正路停車場、天照宮停車場、冬山路第二停車場（冬山國中旁），及慈愛路開放單側停車。一、交通管制範圍包含冬山舊河道步道(雙向)，禁止行人進出，煙火施放周邊全面交通管制，禁止人車進入。二、生態綠舟停車場 重要提醒：17:00後停車場不開放停車。19:00-20:40交通管制期間內，嚴禁任何人員在車內或管制範圍內逗留！