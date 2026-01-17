《黑白大廚2》全集已在Netflix上線，最終冠軍由白湯匙崔康祿拿下，雖然許多選手早早被淘汰，但仍引來話題，《網路溫度計》透過輿情分析選出話題選手Top.10，從第10名分別是法國爸爸、小猛獸、釀酒的尹酒母、Sam Kim、侯德竹、鄭鎬泳、崔康祿、善財法師、料理怪物，第一名則是有好感男稱號的孫鍾元！
第10名：法國爸爸 IG：tommie.d.lee
餐廳：BISTROT de YOUNTVILLE
「法國爸爸」有30多年資歷，還被封為首爾清潭洞法餐始祖，但他卻為了陪伴發展遲緩的兒子停下腳步，這次回歸是為了想讓12歲卻還沒能開口說話的兒子，看到爸爸做菜的帥氣身影，真摯的父愛感動觀眾。
第9名：小猛獸 IG：_hyeonsi
餐廳：Solbam
小猛獸被封為本季可愛擔當，是白湯匙金姬銀的徒弟，兩人也在1對1比賽中進行師徒對決，和金姬銀之間的火花成為看點，雖然嬌小可愛，但做起料理來猶如猛獸一般。
第8名：釀酒的尹酒母 IG：yunjudang
餐廳：YUNJUDANG 윤주당
尹酒母讓人印象深刻的是，她明明廚藝精湛，但每次做菜都板著一張臉，總是緊張到發抖，雖然最後在無限料理天堂中路敗，但已經有不少人想去嚐嚐酒母的手藝了。就連評審白種元都說，她做的平民美食能感動人心。
第7名：Sam Kim IG：chefsamkim
餐廳：Trattoria Sam Kim、Osteria Sam Kim
Sam Kim過去因《拜託了冰箱》受到矚目，這次和主廚鄭鎬泳展開合作賽，沒想到最後敗給好友，但兩人一邊吐槽一邊祝福對方的互動早已圈粉無數。
第6名：侯德竹 IG：theambassador_haobin
餐廳：HAOBIN 호빈
現年77歲的侯德竹被譽為韓式中餐之神，是料理界的傳奇，擁有中華民國國籍的他，自幼在韓國發展，還將佛跳牆引進韓國，曾是首爾新羅酒店中餐廳「八仙」的總廚，在比賽中端出芒果龍蝦、紅蘿蔔炸醬麵等驚人美食，讓兩位評審讚不絕口。
第5名：鄭鎬泳 IG：jung_hoyoung_caden_
餐廳：Caden
鄭鎬泳是《拜託了冰箱》元老廚師，雖然一身笑點，還神似《神隱少女》中的巨嬰老鼠「坊寶寶」，但其實他出身日本頂尖料理學校，和老友Sam Kim的互動也是看點。
第4名：崔康祿 IG：roi_choi
上一季早早被淘汰的「白湯匙」崔康祿，本季以隱藏身分回歸，這次他也展現了企圖心，在決賽中以「為自己所做的料理」中感動人心，他直言過去總是對自己非常嚴格，連90秒都沒花在為自己做料理上，也因為大家給了他燉煮人的封號，他只能不斷鑽研，但其實大多時間都在假裝，真摯告白感動所有廚師。
第3名：善財法師
善財法師是韓國的「寺剎飲食大師」，曾罹患嚴重肝病，透過純淨的飲食重生，她帶來的料理也是忠於食物的本味，本以為素菜無法在葷食中獲得好評，但一道松子蔬菜麵，讓評審安成宰驚豔不已，還說不是普通人能做出來的。
第2名：料理怪物 IG：hasunglee
「料理怪物」李河成在節目中展現自信，不管對手是誰都一臉沒在怕的樣子，引來傲慢爭議，在雙人團體占中，他和孫鍾元攜手做出令人驚艷的料理，但因為賽制關係，兩人必須接受一對一殊死戰，最後由料理怪物獲得晉級機會。
第1名：孫鍾元 IG：jw.sson
餐廳：Eatanic Garden、L'Amant Secret
孫鍾元雖然敗給料理怪物，但他帥氣的外型早已迷倒大批女粉，還被封為天菜廚師，孫鍾元大學主修土木工程，半路才轉往美國CIA廚藝學院，如今是韓國唯一同時管理2家米其林一星的行政主廚。
我是廣告 請繼續往下閱讀
餐廳：BISTROT de YOUNTVILLE
「法國爸爸」有30多年資歷，還被封為首爾清潭洞法餐始祖，但他卻為了陪伴發展遲緩的兒子停下腳步，這次回歸是為了想讓12歲卻還沒能開口說話的兒子，看到爸爸做菜的帥氣身影，真摯的父愛感動觀眾。
第9名：小猛獸 IG：_hyeonsi
餐廳：Solbam
小猛獸被封為本季可愛擔當，是白湯匙金姬銀的徒弟，兩人也在1對1比賽中進行師徒對決，和金姬銀之間的火花成為看點，雖然嬌小可愛，但做起料理來猶如猛獸一般。
第8名：釀酒的尹酒母 IG：yunjudang
餐廳：YUNJUDANG 윤주당
尹酒母讓人印象深刻的是，她明明廚藝精湛，但每次做菜都板著一張臉，總是緊張到發抖，雖然最後在無限料理天堂中路敗，但已經有不少人想去嚐嚐酒母的手藝了。就連評審白種元都說，她做的平民美食能感動人心。
第7名：Sam Kim IG：chefsamkim
餐廳：Trattoria Sam Kim、Osteria Sam Kim
Sam Kim過去因《拜託了冰箱》受到矚目，這次和主廚鄭鎬泳展開合作賽，沒想到最後敗給好友，但兩人一邊吐槽一邊祝福對方的互動早已圈粉無數。
第6名：侯德竹 IG：theambassador_haobin
餐廳：HAOBIN 호빈
現年77歲的侯德竹被譽為韓式中餐之神，是料理界的傳奇，擁有中華民國國籍的他，自幼在韓國發展，還將佛跳牆引進韓國，曾是首爾新羅酒店中餐廳「八仙」的總廚，在比賽中端出芒果龍蝦、紅蘿蔔炸醬麵等驚人美食，讓兩位評審讚不絕口。
餐廳：Caden
鄭鎬泳是《拜託了冰箱》元老廚師，雖然一身笑點，還神似《神隱少女》中的巨嬰老鼠「坊寶寶」，但其實他出身日本頂尖料理學校，和老友Sam Kim的互動也是看點。
第4名：崔康祿 IG：roi_choi
上一季早早被淘汰的「白湯匙」崔康祿，本季以隱藏身分回歸，這次他也展現了企圖心，在決賽中以「為自己所做的料理」中感動人心，他直言過去總是對自己非常嚴格，連90秒都沒花在為自己做料理上，也因為大家給了他燉煮人的封號，他只能不斷鑽研，但其實大多時間都在假裝，真摯告白感動所有廚師。
第3名：善財法師
善財法師是韓國的「寺剎飲食大師」，曾罹患嚴重肝病，透過純淨的飲食重生，她帶來的料理也是忠於食物的本味，本以為素菜無法在葷食中獲得好評，但一道松子蔬菜麵，讓評審安成宰驚豔不已，還說不是普通人能做出來的。
第2名：料理怪物 IG：hasunglee
「料理怪物」李河成在節目中展現自信，不管對手是誰都一臉沒在怕的樣子，引來傲慢爭議，在雙人團體占中，他和孫鍾元攜手做出令人驚艷的料理，但因為賽制關係，兩人必須接受一對一殊死戰，最後由料理怪物獲得晉級機會。
第1名：孫鍾元 IG：jw.sson
餐廳：Eatanic Garden、L'Amant Secret
孫鍾元雖然敗給料理怪物，但他帥氣的外型早已迷倒大批女粉，還被封為天菜廚師，孫鍾元大學主修土木工程，半路才轉往美國CIA廚藝學院，如今是韓國唯一同時管理2家米其林一星的行政主廚。