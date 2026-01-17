全聯福利中心買一送一熱銷的「日本一番頂級橄欖油」爆出混充劣油案，進口商「堡晟興業」陳姓負責人遭檢方調查、100萬交保。然而爭議不僅於此，知名部落客「Im5481」踢爆，同品牌「日本一番葵花油」早在2024年9月就被發現標示有造假之嫌，竟標示「飽和脂肪0」，痛批廠商根本外行。

慣犯？同牌葵花油標示違背常理

就在假橄欖油案引爆輿論後，臉書擁有3.4萬追蹤者的部落客「Im5481」發文感嘆：「哈哈！果然！不專注於誠信買賣的黑心商人...特別容易被抓出問題。」他指出，這家廠商的產品問題早有跡象，因為他早在一年多前（2024年9月）就曾發文，針對同品牌的「日本一番葵花油」提出強烈質疑。

▲有網友曾在臉書社團發問此款買一送一的「日本一番頂級橄欖油」產品，當時就有人懷疑是「洗產地」產品。（圖／我愛全聯-好物老實說社團）
▲經常在全聯打買一送一優惠的「日本一番頂級橄欖油」，涉嫌將成本低廉、透過化學溶劑萃取的「橄欖粕油」，重新包裝並虛偽標示為高級食用油，現正由士林地檢署調查中。（圖／我愛全聯-好物老實說臉書社團）
根據「Im5481」提供的商品照片，這款與假橄欖油系出同門的葵花油，營養標示竟宣稱「飽和脂肪0公克」。部落客痛批：「葵花油很難不含飽和脂肪酸，標示為0%明顯違反常理。」此外，瓶身標示「每一份量100毫升」，對應的脂肪含量卻是「100公克」，這也讓專家傻眼，質疑油的密度小於水，100毫升怎麼可能重達100公克？明顯違背物理常識。

假日本真貼牌　產地立陶宛露餡

這起爆料也揭露了廠商的一貫手法。涉案的「日本一番頂級橄欖油」雖名為日本一番，卻是進口歐洲粕油混充；而這款「日本一番葵花油」同樣在瓶身貼滿日文標籤、印上「油の特徴」等日語，營造日本進口的高級感，但仔細檢視背標，產地卻是「立陶宛」。

「Im5481」分析，台灣代理商很愛玩這種「仿日本包裝」的遊戲，利用消費者對日本產品的信賴來抬高售價。若想推廣高價油品，理應清楚標示單元與多元不飽和脂肪酸的含量，但該廠商連最基本的數據都標錯，顯示「廠商完全外行，且根本沒有用心與誠信經營」。

從葵花油的離譜標示到日本一番頂級橄欖油的殘渣混充，顯示業者漠視法規與專業的態度由來已久。隨著檢調深入偵辦，這家廠商旗下其他油品的真實性，恐怕也將面臨嚴格檢驗。

資料來源：Im5481臉書
 

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
 

