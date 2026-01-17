我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人隊今（17）日傳出令人憂心的傷情報告。球隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）因左側腹股溝痠痛，確定將缺席明日作客波特蘭拓荒者的比賽。在湖人傷兵滿營的艱困時刻，這無疑對正值想保住西區第5，且衝擊前段班戰績的紫金大軍投下了一顆震撼彈。唐西奇的傷勢在昨日對陣夏洛特黃蜂時已初見端倪。當時他雖帶傷上陣超過36分鐘，轟下全場最高的39分、並外帶4助攻，但在比賽下半場曾一度因身體不適短暫返回休息室，隨後才重回場內。儘管唐西奇展現了驚人的鬥志，不過他本季其實已經多次受傷病困擾。截至目前，他出賽32場，場均上場時間超過36分鐘，以場均33.6分領跑全聯盟得分榜，並貢獻7.7籃板與8.7助攻。由於他是湖人進攻核心，場均出手次數（22.5 次）與罰球次數（11.7 次）均為全聯盟最高，高強度的消耗顯然讓他的身體亮起紅燈。除了唐西奇缺陣，湖人的傷兵名單依然人滿為患。後衛里夫斯（Austin Reaves）與新秀蒂羅（Adou Thiero）仍歸期未定，而內線輪替也出現危機，艾頓（Deandre Ayton）與海斯（Jaxson Hayes）目前皆因傷處於「出賽成疑」（Questionable）狀態。這意味著湖人在面對拓荒者時，可能面臨後場缺乏組織者、內線缺乏支柱的極端困境。在缺乏唐西奇的情況下，湖人所有的重擔將落在41歲的老將詹姆斯（LeBron James）身上。雖然進入生涯第 、23個賽季的詹姆斯依舊維持頂尖競技水準，但湖人本週末面臨嚴酷的「背靠背」賽程，打完拓荒者後需立即返家迎戰多倫多暴龍。雖然至今仍不曉得唐西奇的傷勢需要休息多久，不過湖人教練團能否在唐西奇缺陣的情況下，調度出足以支援詹姆斯的陣容，將成為能否守住排名的關鍵。全台湖人迷正屏息以待，這位傳奇老將是否能再次開啟「全力詹」模式拯救球隊。