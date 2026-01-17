我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士隊今（17）日作客費城76人，在傷兵滿營、少了加蘭（Darius Garland）等多名主力的情況下，憑藉二年級生泰森（Jaylon Tyson）狂轟39分生涯代表作的瘋狂表現，於末節上演逆轉大戲。最終騎士以117：115險勝76人，不僅收下二連勝，更完成本賽季對戰76人的三連勝，賞給對手二連敗。此役騎士雖然缺少多名輪替球員，但泰森頂上火力空缺，全場狂飆7記三分彈，轟下生涯新高的39分，成為克里夫蘭的救世主。明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）此一則是以組織為主，繳出13分、9籃板、12助攻的準大三元數據。76人方面，雖然陣容相對健康，但關鍵時刻未能守住領先。恩比德（Joel Embiid）攻下33分、5籃板，馬克西（Tyrese Maxey）貢獻22分、9助攻及驚人的5次抄截，喬治（Paul George）則挹注14分。比賽首節雙方手感發燙，戰成31：31平手。次節76人發動猛攻，一度取得10分領先，並在半場結束時以62：55領先。下半場易籃再戰，76人展現團隊攻勢，恩比德內外通吃將領先擴大至11分。然而，騎士展現極強韌性，泰森在第三節與恩比德對飆，單節同樣進帳12分，幫助騎士始終將分差維持在個位數，以84：91進入末節。決勝節戰況陷入白熱化，76人雖一度以100：89持有雙位數優勢，但騎士隨即回敬一波13：2的攻勢扳平戰局。末段泰森手感熱到發燙，接連投進關鍵三分反超1分，隨後76人馬克西兩罰俱中並在最後關頭拋投追平至115：115。最後一波進攻，全場最亮眼的泰森送出致勝助攻，妙傳給莫布利（Evan Mobley）在禁區暴扣得分，隨著馬克西最後的超遠壓哨三分未果，76人最終在主場遭到準絕殺飲恨，吞下本季對戰騎士的三連敗。