我是廣告 請繼續往下閱讀

公鹿（Milwaukee Bucks）：庫茲馬成頭號籌碼，目標鎖定MPJ或莫蘭特

熱火（Miami Heat）：羅齊爾身陷法律風暴，合約難以脫手

▲NBA波士頓塞爾提克可能透過交易提升戰力。（圖／美聯社／達志影像）

塞爾提克（Boston Celtics）：西蒙斯表現驚艷留隊，布歇恐成避稅犧牲品

▲騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）需要更多幫手。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）逼近，東區列強的補強策略逐漸明朗。公鹿隊目前的戰略目標明確：不交易兩屆MVP「字母哥」Giannis Antetokounmpo，而是持續圍繞他升級陣容。然而，由於球隊薪資結構呈現「頭重腳輕」（多達11名球員年薪低於510萬美元），前鋒 Kyle Kuzma 成為了最有可能被犧牲的對象。交易動機：Kuzma本季年薪2240萬美元，雖然近期轉任替補後表現回升（場均投籃命中率54.8%），但為了追求更高層級的球星，如籃網隊的 Michael Porter Jr. 甚至是灰熊隊的 Ja Morant，公鹿必須動用Kuzma的合約來匹配薪資。邁阿密熱火正面臨極為棘手的局面。後衛 Terry Rozier 因涉嫌電信詐欺與洗錢指控，自去年10月起已被無限期停賽。交易困境：Rozier身背2660萬美元的到期合約。雖然熱火未在1月7日的保證日期前將其裁掉（錯失了節省170萬美元的機會），但據悉，要在截止日前交易這份合約充滿變數，其他球隊對於接收這名身陷官司的球員意願極低。波士頓本季表現令人驚喜，其中關鍵人物是安法尼·西蒙斯（Anfernee Simons）。儘管身背2770萬美元的大合約，但他場均貢獻13.5分且三分命中率達40.2%，已成為球隊不可或缺的戰力，預計不會被送走。清洗對象：焦點反而落在休賽季簽約的 Chris Boucher 身上。原本被寄予厚望能提供前場深度的他，場均僅上場11.4分鐘，跌出輪替名單。考量到塞爾提克目前超出豪華稅線1200萬美元，送走Boucher（年薪230萬）雖無法完全避稅，但能節省約900萬美元的支出，是極具經濟效益的操作。亞特蘭大老鷹：在Trae Young被交易至巫師後，球隊原本考慮送走 Kristaps Porzingis。克里夫蘭騎士：Lonzo Ball 表現不穩且上場時間銳減至13分鐘。若能送走他1000萬美元的合約，騎士的豪華稅罰款將從1.64億美元大幅降至1.02億美元。印第安納溜馬：Bennedict Mathurin 因傷勢與球隊中鋒需求，其920萬美元的到期合約成為極具價值的交易籌碼。布魯克林籃網：Michael Porter Jr.（MPJ）打出生涯年（場均25.7分），成為各季後賽球隊覬覦的側翼目標。籃網可選擇高價賣出換取選秀權，或留用他搭配未來的薪資空間重建。芝加哥公牛：球隊擁有多達8名到期合約球員，其中老將中鋒 Nikola Vucevic 表現最為穩健，也是最有價值的交易資產。