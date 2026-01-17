我是廣告 請繼續往下閱讀

，全場攻下29分、9籃板，成為比賽勝負關鍵，也帶領溜馬在近期5戰拿下第4勝。身高7呎1吋（約216公分）的哈夫，此役投籃手感火燙，17投13中，三分球6投3中，徹底撕裂鵜鶘防線。哈夫是在休賽季透過交易自灰熊轉戰溜馬，本戰也成為他披上溜馬戰袍後最亮眼的一夜。溜馬此役共有5人得分達到雙位數。帕斯卡．西亞卡姆（Pascal Siakam）上半場就攻下27分中的20分，為比賽奠定基調；安德魯．內姆哈德（Andrew Nembhard）貢獻19分、10籃板的準雙十表現，亞倫．奈史密斯（Aaron Nesmith）與昆頓．傑克森（Quenton Jackson）各拿12分。溜馬順利以3勝1敗結束這波主場4連戰，主場戰績提升至8勝16敗。比賽進程方面，溜馬首節結束僅落後2分，第二節隨即拉出攻勢，一度建立10分領先，上半場以73：66領先進入休息室，73分也創下本季溜馬單場上半場最高得分。第三節打完，溜馬將優勢擴大至102：93，最終穩穩收下勝利。鵜鶘方面，「怪物狀元」錫安．威廉森（Zion Williamson）攻下27分，投籃12投10中，罰球10投7中，上半場8投8中獨拿21分，展現強大破壞力。崔．墨菲三世（Trey Murphy III）挹注22分，薩迪克．貝（Saddiq Bey）20分，傑瑞米亞．費爾斯（Jeremiah Fears）16分，德瑞克．奎恩（Derik Queen）14分外帶12籃板，喬丹．普爾（Jordan Poole）11分。溜馬靠著哈夫生涯夜的強勢演出，以及團隊流暢的進攻節奏，在主場成功捍衛勝利，也為後續賽程注入信心；鵜鶘則必須盡快找回客場穩定度，否則戰績壓力恐將持續累積。