▲春風於社群還原車禍情景，藉此動態尋找事主。（圖／翻攝自春風IG＠911_eo）

春風自駕撞爛賓士車！po照急尋事主道歉：快聯繫我

▲春風（如圖）車禍勇於負起責任。（圖／翻攝自春風IG＠911_eo）

「玖壹壹」成員春風車禍！春風昨（16）日透過社群IG曬出車禍照片，自認開車不慎擦撞到前方賓士轎車，不過當下趕著去上班，對方非但沒追究報警，還好心地想自行吸收，讓春風藉此動態尋找事主，「大哥，如果你有看到這個留言請你馬上聯繫我，不管怎樣，我還是要幫你修車，非常謝謝你，好人一生平安！」春風昨於社群IG貼出一張黑色賓士車的照片，還原當時晚間發生車禍情形，自己開車行經74線快速道路，不慎撞到前方車輛，「那個大哥因為知道我趕時間去上班，也沒有叫警察，非常好心的跟我講，他自己去修一修，你趕快去上班。」春風依著車牌號碼末四碼「3512」，想找尋車主進行賠償。春風透露，這位遭撞事主面對車輛受損，不僅沒發火，反而體諒自己的工作行程，當下選擇自行處理，展現極大氣度，不過春風認為必須負起責任，「大哥，如果你有看到這個留言請你馬上聯繫我，不管怎樣，我還是要幫你修車。」希望能聯繫上對方以支付維修費用：「非常謝謝你，好人一生平安。」貼文一出，吸引上萬名粉絲朝聖，有網友曬出春風在尾牙演出的照片，直呼「格（哥），真的在上班，沒有騙人」、「報告大哥，春風真的趕來上班了，謝謝你讓他沒有遲到」，不過也有部分網友熱心建議，未來遇到雷同狀況，仍應報警處理，不要私下和解，避免後續衍生不必要糾紛，或是責任難歸屬。