台美關稅談判達成共識，除對等關稅調降為15%不疊加，另透過台灣模式，帶動台廠自主投資以及政府信用擔保各2500億美元。對此，行政院秘書長張惇涵表示，像美國記憶體大廠「美光」，在台灣的投資總額超過1.1兆元，「美」光也沒有變「台」光，而台積電的海外布局並非取代台灣，「護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸」。張惇涵表示，台美關稅談判有階段性的成果，副院長鄭麗君、政委楊珍妮，及談判團隊真的非常辛苦。他透露，每當談判團隊到第一線時，從總統賴清德、院長卓榮泰，到許多談判工作小組的成員，也都無時差工作，就是希望在瞬息萬變的過程中，給予前線最大支援。對於外界質疑，2500億「信保基金」部分，張惇涵表示，延續綠委沈伯洋說法，如果要買1500萬的房子，自備500萬頭期款，是自主直接投資，向銀行貸款1000萬，則是融資，「若1000萬貸款是父母擔保的『信保』，最後花了多少錢買房子？答案絕對不會是2500萬」。張惇涵也提到，台積電董事長魏哲家在法說會上再次強調，台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣，「也就是說，護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸」。張惇涵比喻，就像美國記憶體大廠「美光」，在台灣的投資總額超過1.1兆元，並將台灣設定為高效能運算的晶片產出、測試及先進封裝關鍵據點，「美」光也沒有變「台」光。張惇涵說，多次跟產業界的座談下來，台灣的產業不怕競爭，但任誰都不希望面對不公平競爭，關稅談判的結果，讓台灣的產業在不輸給其他主要競爭國家的起跑線上，「我們要對台灣的產業有信心，對台灣有信心」。