▲高允貞在《機智住院醫生生活》中飾演一位超沒熱忱的住院醫生，卻意外引起許多觀眾共鳴。（圖／高允貞IG）

▲金宣虎（左）、高允貞剛推出的熱門夯劇《愛情怎麼翻譯？》收視告捷，才剛播出就登上Netflix熱播榜亞軍。（圖／Netflix）

人氣韓劇《愛情怎麼翻譯？》昨（16）日才剛播出，就強勢攻上Netflix熱播榜亞軍，劇中飾演全球頂流明星車茂熙的高允貞，美得相當耀眼，原本就被列為「三大整形範本」的她更大受關注。從美術科班出身、曾經落榜轉學，如今躍升人氣演員代表，29歲高允貞一路走來的每一步都靠自己努力爭取，推出的《Moving異能》、《機智住院醫生生活》都叫好叫座，成為Z世代女生們心中的「逆襲女神」。高允貞的求學與演藝之路，並非外界想像中的一帆風順，美術科班出身的她，原準備藝術高中的入學考試，卻因成績不理想而落榜，最後是以轉學生身分進入首爾美術高中，體會過落榜的苦澀，卻也因轉學後意外開啟了新的人生，原本只是幫學姐拍攝照片，卻憑藉雜誌《大學明天》的封面驚艷全韓。當時的她，對演戲既陌生又敬畏，甚至拒絕了多間經紀公司的邀約，直到現在的經紀人推了她一把，告訴她：「去試試看吧」，這位專注於畫筆的女孩，才決定用身體與情緒作為畫布，踏上演員這條路。2019年出道至今6年，她的演技不斷進化，用實力與顏值證明自己早已不是只靠外貌的「新生代花瓶」，為了學戲，她曾自掏腰包支付演技課學費，在無數次的試鏡失敗中打磨自己。直到《Moving異能》中，她近乎素顏地出現在巴士特寫鏡頭裡，展現出繼承自父親的強悍與溫柔，才真正洗刷了「漂亮花瓶」的標籤。隨後在《機智住院醫生生活》中，她成功在婦產科診間的混亂與上級的謾罵中，詮釋出那種對生活麻木卻又在關鍵時刻閃耀人性光輝的層次感，最終帶領該劇衝破8.1%的高收視率。高允貞那雙澄澈如鹿的雙眼與近乎完美的骨相，曾讓她與韓韶禧、辛睿恩並列為「三大整形範本」。然而，在《機智住院醫生生活》中，這張精緻的臉龐卻換上了滿載的疲憊與厭世，飾演因父親投資失利、被迫背負卡債回歸醫院的菜鳥醫生「吳怡瑛」。她面無表情地說出：「今天真是適合翹班的好日子。」這份真實到骨子裡的社畜感，讓螢幕前的觀眾忍不住驚嘆：女神演活了我們的人生。如今的高允貞，不僅是香奈兒與各大品牌的寵兒，更用紮實的中低音魅力與穩定演技，向世人證明她不僅有「像AI般不真實」的臉蛋，更有出神入化的演技。目前她與金宣虎共演浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》已播出，在那雙迷人的小鹿眼中，我們看到的不再只是美貌，而是一個創作者不斷突破框架的野心與靈魂。《愛情怎麼翻譯？》聚焦精通多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎飾），與全球頂流明星車茂熙（高允貞飾）之間的情感拉鋸，兩人一路在韓國、日本、加拿大到義大利的旅程中逐漸靠近，卻也頻頻被各種現實與心事卡住；浩鎮能把任何語言翻得精準到位，卻總是讀不懂茂熙真正的心，而茂熙明明被全世界喜愛，偏偏在面對喜歡的人時最不會表達心裡話，偏偏此時又殺出與她錄製實境節目的日本「浪漫王子」黑澤博（福士蒼汰飾），對她展開直球追愛，讓三人陷入跨國三角修羅場，也逼得浩鎮必須在專業與愛情之間做出選擇：當黑澤博當面告白，他會不會還是照規矩老實翻譯，還是第一次，替自己的心動留一條後路？暱 稱：絕世美人生 日：1996年4月22日（29歲）身 高：163cm血 型：B型MBTI：ISTP家 庭：父母、弟弟座右銘：心懷感恩地活著！出 道：2019年／《會讀心術的那小子》代表作：《Sweet Home》系列、《還魂：光與影》、《Moving異能》、《機智住院醫生生活》