各大賣場熱銷的「日本一番頂級橄欖油」，驚爆使用低價劣質油混充，全聯表示收到通知後，已依規定下架商品，消費者只要持原交易完整發票至購物分店，就可辦理退貨；家樂福則表示，已提前預防性下架，顧客如近期購買該商品有疑慮，可持購買發票與商品到店辦理退換貨。
日本一番頂級橄欖油怎麼退貨？全聯、家樂福退貨方法
全聯表示，針對橄欖油事件，收到通知後，門市及相關線上平台，依規定下架相關商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。
家樂福也說明，已提前預防性下架，顧客如近期購買該商品有疑慮，可持購買發票與商品到店辦理退換貨。
日本一番頂級橄欖油爆假！劣質油偽標成高級食用油
檢警調查發現，業者利用消費者對「日本進口」與「高價油品」的信賴，自國外進口俗稱「殘渣油」的橄欖粕油（Olive Pomace Oil）。這類油品是將橄欖果實經壓榨後的果渣，再經高溫與化學溶劑提煉而成，營養價值極低，與初榨橄欖油截然不同。
然而，業者卻將其改頭換面，貼上「日本一番頂級橄欖油」的標籤，並在瓶身強調「Top Grade」（頂級），誤導消費者以為買到的是高品質油品。目前食藥署已介入，除命產品全面下架外，也將進一步檢驗油品中是否殘留有害人體的重金屬或化學溶劑。
資料來源：全聯、家樂福
