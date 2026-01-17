我是廣告 請繼續往下閱讀

新上國小扎根交通安全觀念，日前舉辦「過馬路大挑戰」體驗活動，活動特別邀請金松貨運公司出動水泥攪拌車進校園，進行「大貨車內輪差與視線死角」實境教學，讓孩子們近距離了解大型車輛的危險區域，提升交通安全警覺心。透過實際坐進駕駛座體驗視角，孩子們驚呼連連，也更清楚知道該如何保護自己。新上國小幼兒園在校內交通安全園區舉辦「過馬路大挑戰」活動，安排幼兒實地練習看紅綠燈、牽手走斑馬線，模擬真實道路情境，透過闖關遊戲與實車示範，讓孩子們在玩中學、做中學，建立正確用路習慣，培養自我保護的交通安全意識。活動結束後，大班宥綝分享：「大車有一塊地方看不到，我們要離它遠一點。」大班林勍也說：「不能在斑馬線上玩，這樣很危險。」孩子們用自己的話說出學到的交通安全觀念，展現學習成果。新上國小校長王彥嵓說，透過遊戲闖關與真實體驗，讓交通安全成為幼兒生活的一部分，從小培養正確用路習慣，讓孩子快樂學習、平安成長。