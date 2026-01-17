我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐西奇本季至今已出賽32場，場均上場時間超過36分鐘，繳出場均33.6分。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

洛杉磯湖人即將在明(18)日客場對決波特蘭拓荒者，但NBA美國職籃（National Basketball Association）賽前傳出關鍵傷情更新。唐西奇本季多次帶傷上陣，前一戰對夏洛特黃蜂時就明顯受到腹股溝不適影響，比賽中一度短暫返回休息室治療後再度上場，仍硬撐出賽36分鐘以上，繳出39分、3籃板、4助攻的高效表現。不過賽程進入密集階段，湖人最終決定讓唐西奇在這場客場賽事中休兵，避免傷勢惡化。本場比賽同時也是湖人背靠背賽程的第一戰，球隊隔天將回到主場迎戰多倫多暴龍，如何分配戰力與健康管理，成為教練團的重要課題。除了唐西奇確定缺陣，湖人內線也出現不確定因素。中鋒德安卓．艾頓（Deandre Ayton）與賈克森．海耶斯（Jaxson Hayes）皆被列為出賽成疑，奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves）與阿杜．希羅（Adou Thiero）則仍在傷兵名單中，短時間內無法回歸。在唐西奇缺席的情況下，湖人勢必更加仰賴41歲的勒布朗．詹姆斯（LeBron James）扛起進攻與組織重任。正值生涯第23個賽季的詹姆斯，仍維持高檔輸出，能否在客場穩住戰局，將直接左右湖人此役走向。唐西奇本季至今已出賽32場，場均上場時間超過36分鐘，繳出場均33.6分、7.7籃板、8.7助攻、1.6抄截的全能數據，投籃命中率46.8%，三分球命中率33.4%，罰球命中率78.3%。他同時領先全聯盟的投籃出手數與罰球出手數，對湖人進攻體系的重要性不言而喻。湖人此戰少了進攻發動機，勢必得靠團隊防守與角色球員挺身而出，才能在客場與拓荒者周旋。對湖人而言，短期勝負固然重要，但如何確保唐西奇在漫長賽季中維持健康，才是真正影響戰局高度的關鍵。