▲南榮科大前校長黃甫九天涉販售哥斯大黎加假學歷，64人受害、判53罪刑期88年6月；判決後失聯，台南地檢署認定其逃亡，12月12日發布通緝，目前可於官方網站查詢通緝資訊。（圖／翻攝畫面）

已退場的私立南榮科技大學前校長黃甫九天（原名黃聰亮、黃天一），涉嫌在任內與妻子吳洛瑜等人，對外販售哥斯大黎加「英培爾大學」假學歷，不法所得高達上千萬元，受害者遍及政商與學界。台南高分院更一審認定黃男共犯下53罪，判處總刑期88年6月；判決出爐後，黃卻失聯，所繳交的200萬元保證金遭沒收，並被認定逃亡、發布通緝。判決指出，黃甫九天於2012年11月至2016年8月、長達3年9個月期間擔任南榮科大校長，並兼任教評會主任委員，利用職務身分對外宣稱，只要付費修課、採遠距上課，甚至以工作經歷抵免學分，即可取得哥斯大黎加「英培爾大學」學士、碩士或博士學位，若再加價還能提早畢業。黃男再透過外籍人士取得空白學位證書與成績單，自行填寫修業年限與成績後交付學員使用。直到部分學員持證書申請任教或升學時遭查驗為偽造，才驚覺受騙並報警。法院查出，共有64人受害，每人繳交費用約20萬元至80多萬元不等，其中不乏知名人士，包括台南市副議長林志展、新任台肥總經理陳右欣等人。台南高分院更一審依貪污收賄、詐欺等罪，判處黃男53罪，合計刑期88年6月。然而，全案尚未定讞，黃甫九天卻在更一審判決後行蹤成謎。台南地檢署認定其已逃亡，於去年12月12日正式發布通緝，目前相關通緝資訊已可於官方網站查詢。