我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人隊本季的表現如同雲霄飛車，儘管陣中坐擁唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）等頂尖得分好手，但戰績始終只居於中段班。面對球隊近期低迷的狀態，《ESPN》知名評論員、NBA前名將帕金斯（Kendrick Perkins）近日在節目中發出驚人之語，直指湖人現在根本稱不上是一支「球隊」，只不過是一群「聚在一起工作的同事」。湖人在2026年初一度豪取三連勝，讓球迷以為找到了進攻節奏，但隨即撞上聖安東尼奧馬刺這堵牆後兵敗如山倒。隨後接連輸給國王、公鹿、老鷹，甚至爆冷不敵黃蜂。這些在賽前看似應能輕鬆取勝的比賽，最終都吞敗，讓總教練瑞迪克（JJ Redick）與教練團面臨巨大的質疑。帕金斯指出，湖人最大的問題在於防守端的徹底失靈。無論進攻端得分多麼犀利，在防守端他們完全無法阻止對手得分。他在節目中表示：「你竟然有膽量把湖人稱作一支『球隊』？那才不是球隊，那只是把一群人組合起來。」帕金斯進一步質疑湖人休息室內的凝聚力，他認為球員在場上的生疏感，反映了場下隊內根本「0社交」。他在節目中誇張地表示：「我敢拿我擁有的一切財產下注，湖人隊員之間絕對沒有私下的通訊群組，就算有，也沒人在裡面說話。我敢打賭他們在客場出征時，根本沒人會聚在一起吃飯。」這種「辦公室文化」在場上表現得淋漓盡致，讓球員們看起來就像是單純到場「打卡上班」，做完份內工作後就各自散去，彼此之間缺乏信任與溝通。帕金斯認為，當防守端頻頻出現各說各話、不在同一個頻道上的狀況時，就足以證明這支球隊在場下完全沒有化學反應。隨著1月份賽季過半，西區前段班的激烈競爭已不容許任何球隊處於「磨合期」。要解決防守的問題，不僅僅是體力上的努力，更需要球員間的信任、溝通以及對團隊體系的認同。