▲2025年10月31日在陸軍裝甲第584旅聯兵營換裝M1A2T戰車成軍典禮時，葉采青擔任活動會場主持人。（圖／記者呂炯昌攝）

因為亮麗外型登上PTT表特版，被封為「最美政戰士」的陸軍士官葉采青，近日在社群媒體Threads上透露已自請調到外島，目前在東引服役。針對大家關心的擇偶條件，她更直言自己是制服控，都選軍中認識的人交往，正好能避免遠距離戀愛的問題，引起討論。葉采青原本服役於陸軍第六軍團關渡地區指揮部，擔任政戰士，並曾多次主持國軍莒光日節目，去年10月31日在陸軍裝甲第584旅聯兵營換裝M1A2T戰車成軍典禮時，擔任活動會場主持人，因為亮麗的外型與流利的口條，成為全場目光焦點。葉采青因為姣好的容貌及大方的主持風格，照片不斷的被分享到各個網路社群，也因為神似日本藝人田中千繪，被稱為「國軍田中千繪」丶「莒光日女神」，她的個人IG及Threads有上萬名粉絲追隨，她也經常分享國軍人才招募的心得及軍中服役日常點滴。葉采青近日在透露去年底服役期滿後，已主動申請調往外島，目前在東引服役，她感謝大家支持國軍，讓更多的有志青年一起守護國家。文末還特別補充一句「來東引服役還有額外的12000加給哦！」葉采青也經常在IG開限動回應網友問題，吸引不少網友問「當兵都怎麼認識另一半？要克服任務、遠距等等太多因素」；葉采青也大方回應「所以為了避免這種狀況，我都選軍中的人交往」，更透露「加上我制服控，我喜歡穿制服的男生。」