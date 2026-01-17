我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧莎透過微博宣布自己結束了一段婚姻。（圖／鄧莎微博）

曾出演《延禧攻略》、《知否知否應是綠肥紅瘦》等作品的中國女星鄧莎，疑似結束和企業CEO路行14年的豪門婚姻，引發外界高度關注，今年40歲的她，15日在社群平台發表一篇長文，寫下「告別過去、掌控方向」，雖全文未提及「離婚」二字，但字裡行間流露出對過往關係的告別意味，被外界與多家媒體解讀為正式官宣婚姻畫下句點。事實上，鄧莎近日才和路行一同參與實境節目《再見愛人5》，在鏡頭前攤開婚姻中累積的問題，她在節目中表示，兩人之間的矛盾並非單純的對錯，而是「適配度」出了問題，隨著年齡增長，價值觀與生活節奏逐漸產生代溝，讓彼此愈走愈遠。鄧莎透露，兩人交往16年、結婚14年，長期以來在事業、社交與資產上都各自運作，重大決定不必經過對方同意，看似高度獨立，卻也讓夫妻溝通越來越少，久而久之，這段關係變得像是並肩而行的陌生人，情感連結逐漸淡化，她強調，自己始終維持經濟獨立，深信賺錢能力是女性的立身之本，夫妻分工明確，男方負責日常開銷與孩子學費，她則承擔旅遊與父母相關支出。談及真正促使鄧莎下定決心分開的轉捩點，她坦言與孩子出國寄宿求學有關，過去她選擇忽略婚姻裂痕，將孩子視為維繫家庭的重要橋樑，但隨著孩子離家，那份連結瞬間鬆動，「空巢」所帶來的恐慌與孤獨感，讓潛藏多年的隔閡再也無法逃避，最終成為她打破僵局、追求改變的關鍵原因。在長文中，鄧莎也對這段關係給予溫柔的總結，她感謝路行16年來的相伴與包容，並肯定對方在節目旅程中的嘗試與改變，同時也坦言，自己終於體認到「改變他人是徒勞，唯有調整自己」才是對人生負責的方式，對她而言，40歲不是結束，而是一個重新選擇的轉折點，她不願再做那個不被看見、默默掙扎的人，而是選擇遵從內心，迎向全新人生階段。鄧莎因在《延禧攻略》中飾演魏瓔珞的姊姊「魏瓔寧」受到矚目，過去也曾演出《美人心計》、《知否知否應是綠肥紅瘦》等熱門作品，在中國影視圈擁有許多知名度，如今，她將以更坦率的姿態面對人生轉折，再次成為話題焦點。