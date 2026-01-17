我是廣告 請繼續往下閱讀

▲各大賣場熱銷的「日本一番頂級橄欖油」，驚爆使用低價劣質油混充。（圖／我愛全聯-好物老實說社團）

▲橄欖油挑選首先先看產地。（圖／ingimage）

全聯福利中心熱銷的「日本一番頂級橄欖油」，驚爆竟是低價劣質油混充。原本誤以為是日本品牌，卻是以進口歐洲粕油混充，引發消費者恐慌。《NOWNEWS》整理究竟橄欖油咬怎麼挑選，還有如何保存，以及開封後可以保存多久等資訊一文掌握。▪️：首次冷壓榨取，未經化學處理，營養價值最高。▪️：首次冷壓，適合中低溫烹調。：由精煉橄欖油（處理過的次級油）與少量初榨橄欖油混合而成。▪️：味道最清淡，幾乎無橄欖味。▪️即是此次事件中「日本一番頂級橄欖油」廠商拿來混充的低等油。是由橄欖榨油後殘渣用化學溶劑萃取，再混入少量橄欖油製作。西班牙、義大利和希臘是橄欖油的三大產地，購買時可以留意瓶身的「國際條碼」，經常在家自己做菜的美食作家沈軒毅也分享他的經驗：要買初榨橄欖油會盡量挑選原裝進口的，而非台灣分裝的。經常示範料理的蔣偉文，也於YouTube頻道「文理補習班」中分享，好的特級冷壓初榨橄欖油富含有益於人體的橄欖多酚、單元不飽和脂肪酸等營養成份。而選擇冷壓初榨橄欖油通常是物理性壓榨，能保留最完整的營養與風味。而純橄欖油、淡橄欖油、調和橄欖油等已經經化學精煉處理，可用於烹飪，但營養成份所剩無幾。新鮮壓榨的橄欖油酸價低、多酚含量高。隨著時間經過會有氧化反應，營養成份會逐漸流失。盡量挑選標示「壓榨日期」的品牌，如果罐身上標示的是製造日期，可以詢問品牌製造日期是否就是壓榨日期。特級初榨橄欖油會比較辛辣或是苦，因為其多酚值更高。橄欖多酚值愈高，代表橄欖果實愈強壯，壓榨出來的橄欖油營養更高。另外，油的顏色其實與品質無關，環境、氣候與橄欖品種都會讓橄欖有不同的天然色素，進而影響橄欖油出來的色澤。橄欖油採用不透光材質包裝會更好，例如陶瓷材質更優於玻璃瓶，可避免陽光照射。橄欖油要遠離熱源如爐台，並不需要放於冰箱中冷藏，只要在陰涼環境中妥善保存即可。YouTube頻道「文理補習班」中提到，橄欖油開封後，因為容易受到溫度、濕度影響，