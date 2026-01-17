我是廣告 請繼續往下閱讀

115學年升大學學科能力測驗今（17）日登場，首日第一節考試科目為數學A，大考中心統計，數學A考試實到人數約9萬人，缺考數為2366人，缺考率2.55%，較去年微幅增加。另今年突發傷病考生有36位，大考中心特別開啟22間備用試場因應。今日上午第一節考試為數學A，而中午至下午則考自然科。大考中心統計，今年數學A應到人數為9萬2951人，實到人數為9萬585人，缺考數為2366人，較去年的2341人微增0.03%。身心障礙考生部分，今年應到人數為487人，實到為459人，缺考人數為28人，缺考率5.75%，相較去年的8.52%，減少2.77%。大考中心指出，考前受理的突發傷病考生36位，加上今日又受理3位考生，總計有39名突發傷病考生，基於突發傷病開啟了備用22間備用試場，這些突發傷病包括水痘、氣胸及慣用手受傷。由於近日日夜溫差大，大考中心提醒，依據考試簡章試場規定，考生應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子、口罩、手套、圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以不影響辨識面貌為原則。