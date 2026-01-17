我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇隊作客多倫多在延長賽以121：117擊敗多倫多暴龍隊，將NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽連勝場次推進至5場。快艇正規時間一度陷入劣勢，暴龍在剩下3分35秒時仍以109：101領先。不過隨後暴龍連續6次出手落空，哈登挺身而出，個人連拿8分硬是將比賽拖入延長。進入OT後，哈登再以連續4罰穩住軍心，最終幫助快艇在客場帶走勝利。哈登此役外線手感不佳，三分球15投僅2中，但他靠著切入與罰球線製造殺傷，全場27投10中、罰球10投9中，展現老將掌控關鍵時刻的價值。快艇此役多點開花，伊維察．祖巴茲（Ivica Zubac）復出後貢獻16分、14籃板，喬丹．米勒（Jordan Miller）拿下19分，卡姆．克里斯蒂（Cam Christie）與克里斯．鄧恩（Kris Dunn）分別攻下16分、15分。快艇自開季6勝21敗後強勢反彈，近14戰豪取12勝，客場戰績也提升至7勝14敗，近5場作客贏下4場。此役快艇少了因右腳踝扭傷缺陣的科懷．雷納德（Kawhi Leonard），他也是球隊本季唯一一次例行賽造訪多倫多未出賽。雷納德曾在2019年率暴龍奪下隊史首冠。暴龍方面，史考提．巴恩斯（Scottie Barnes）拿下全隊最高的24分，布蘭登．英格倫（Brandon Ingram）貢獻19分。賈麥爾．希德（Jamal Shead）則有15分、13助攻的生涯新高演出，歐查．阿格巴吉（Ochai Agbaji）與葛瑞迪．迪克（Gradey Dick）各得15分，桑卓．馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）13分。不過，暴龍在第三節打完仍領先卻最終輸球，這是他們本季在「三節後領先」情況下僅有的第2敗。後場戰力方面，伊曼紐．奎克利（Immanuel Quickley）因背部痙攣連續第2場缺陣，RJ．巴瑞特（RJ Barrett）也因左腳踝傷勢連續第4場高掛免戰牌，輪換深度受到影響。快艇在哈登領軍下成功完成逆轉，展現近期高檔狀態；暴龍則在關鍵時刻把握度不足，錯失主場止敗機會。