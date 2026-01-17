我是廣告 請繼續往下閱讀

原訂昨（16）日晚間於 WTT 杜哈球星挑戰賽男單32強亮相的台灣桌球「沈默刺客」林昀儒，在賽前因身體不適宣布退出賽事，讓19歲的中國小將溫瑞博兵不血刃晉級16強。林昀儒賽前出現發燒等疑似流感症狀，在評估身體狀況後決定休息，遺憾無緣挑戰連續兩週封王。林昀儒本月在卡達表現優異，12日才剛在WTT杜哈冠軍賽男單決賽中，以直落四擊潰南韓好手張禹珍。這一勝不僅讓他終結長達 798 天的「金牌荒」，世界排名更回升至近半年新高的第9名。然而，在結束冠軍賽的高強度對抗後，林昀儒緊接著投入本週的球星挑戰賽。在15日晚間的混雙16強賽中，他與鄭怡靜搭檔迎戰中國組合陳俊菘、覃予萱時，就已經有身體沈重的狀況。儘管當時「黃金混雙」一度以局數2：1領先，最終仍苦撐5局遭到逆轉，無緣8強。林昀儒在混雙賽後當晚便開始發燒，雖然昨日上午服用退燒藥後體溫一度恢復正常，但整個人依然感到強烈不適與疲憊。為了避免傷勢惡化或影響後續更重要的賽程，教練團與球員本人最終決定退出單打賽事。林昀儒因病退賽後，混雙搭檔鄭怡靜則在女單賽場傳來捷報，成功闖進16強，將獨自撐起台灣選手在本次賽事的晉級希望。林昀儒在上一站杜哈冠軍賽展現了重回巔峰的氣勢，晉級路上一連擊敗德國老將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）、日本新星松島輝空、以及日本一哥張本智和。雖然此次因病提前結束征程，但火燙的手感與世界排名的回升，仍讓球迷對他新賽季的後續表現充滿期待。