▲黃豪平分享A-Lin在華碩尾牙現場的趣事。（圖／Threads）

知名主持人黃豪平在社群分享了自己主持華碩集團尾牙的趣事，透露天生歌姬A-Lin在演出時發現，台下有員工為她應援時，竟然將名字意外誤拼成「A-Line」，讓她直接在台上點名該員工表示，「你寫錯我名字了」，超爆笑現場紀錄讓許多網友紛紛笑瘋。天生歌姬A-Lin受邀登上華碩尾牙盛會獻唱，現場氣氛熱烈，卻意外出現一段逗趣插曲，她在演出時眼尖發現，台下有員工舉手機為她應援時，意外把名字「A-Lin拼錯成A-Line」，讓她忍不住直接在台上點出，「你手機把我名字寫錯了，我是A-lin，你寫成A-Line。」面對名字被寫錯的尷尬狀況，A-Lin不但沒有動怒，反而展現一貫的大方與幽默感。這段插曲也被主持人黃豪平巧妙接住，成功延續笑點，當接下來動力火車準備登場時，他機智地開玩笑表示，要先幫忙檢查剛才那位觀眾的手機，擔心對方一個太投入，會不小心把「動力火車」打成「動刀火車」，現場氣氛被推向另一個高潮。2026年的台東跨年演唱會被網友譽為「全台灣最強跨年晚會」！這場盛會由天后張惠妹親自擔綱總導演，號召了A-Lin、戴愛玲、范曉萱、持修等10組實力派歌手共同開唱，雖然晚會現場沒有正式的主持人，但A-Lin等人在現場的超搞笑發言讓現場嗨翻天，而她過去了爆笑歷史也被網友翻出，成為新一代的流量女王。