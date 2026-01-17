我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃秋生（左）爆冷消失於第44屆香港電影金像獎。（圖／本萃電影提供）

香港金像獎爆除名黑箱？黃秋生不屑回：不怕遭害

▲影迷們紛紛感慨黃秋生（如圖）的作品錯失香港金像獎。（圖／記者蘇詠智攝）

香港資深演員黃秋生主演的電影《不赦之罪》及《今天應該很高興》爆冷消失於第44屆香港電影金像獎，引發外界懷疑有非他因素介入，對此黃秋生先前回應：「不關我的事啦，你們高興就好啦。」事後又於社群臉書上發文寫道，「我雖走過死蔭的幽谷，也不怕遭害。因你與我同在，你的杖，你的竿都安慰我。」黃秋生的語態令人不捨，使得電影話題甚囂塵上。2025年度香港正式公映電影片目日前公布，時常入選的黃秋生於該屆銷聲匿跡，主演的電影《不赦之罪》、《今天應該很高興》不見名單中，依上映時程及審片資格來看，均符合入選條件，可是如今莫名其妙消失，被懷疑有外力介入。對此，黃秋生先前回應：「不關我的事啦，你們高興就好啦！」強調自己身為藝術家，不想過度在意無謂討論，事後透過社群抒發心情，引用聖經寫著：「我雖走過死蔭的幽谷，也不怕遭害。因你與我同在，你的杖，你的竿都安慰我。」值得一提的是，黃秋生曾於2019年香港金像獎的舞台上，正以此句當作得獎感言，如今6年過去，一切都變了調，影迷們紛紛感慨，「秋生哥，加油」、「想同你講一句，辛苦了」、「《不赦之罪》真的沒有任何香港演員比你更適合！」、「秋生哥不需別人再確認！」事實上，除了黃秋生之外，范冰冰的《地母》也無故消失名單之中，據業界人士指出，范冰冰已取得香港居民身分，並定居香港，《地母》應符合資格，去年以本片榮獲金馬影后，原本也被看好成為金像獎影后，沒想到卻跌出候選片單中，至今她尚未對此事作出回應。