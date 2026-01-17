知名賣場全聯福利中心與家樂福熱銷的「日本一番頂級橄欖油」，驚爆竟是廉價殘渣油混充！進口商「堡晟興業」涉嫌詐欺遭檢警偵辦。許多消費者家中都有一瓶當初趁「買一送一」搶購的庫存，如今人心惶惶。這罐油到底能不能吃？發票丟了怎麼退？同品牌其他油品安全嗎？《NOWNEWS》為您整理5大重點懶人包，一次解答。
1. 我買到假油了嗎？認明「綠瓶、偽日系」特徵
請檢查家中廚房，若有一罐綠色瓶身、包裝上印有碩大「日本一番」、「頂級」字樣，且背後貼有日文標籤的橄欖油，背後進口商如是「堡晟興業」，即為涉案商品。該產品曾在賣場以「買一送一」促銷，利用消費者以為「撿到便宜」與「日本進口高品質」的心理銷售，實則是以低價油混充。
2. 橄欖粕油能吃嗎？專家示警：殘留溶劑恐傷肝腎
檢警查出該油品內容物其實是「橄欖粕油」（Olive Pomace Oil）。許多民眾搜尋「粕油恐致癌」？對此，大葉大學食品暨應用生物科技學系退休教授顏裕鴻曾示警，標示「Pomace」的橄欖粕油屬於國際分級中的最低等級，製程中普遍使用化學溶劑「正己烷」來萃取果渣中的殘油。
顏裕鴻指出，雖然這類油品仍保留油酸，但珍貴的抗氧化多酚早已在化學萃取中遭到破壞，營養價值無法與冷壓初榨（Extra Virgin）相比。更嚴重的是，國外曾發生小型製油廠因精煉不完全導致溶劑殘留的案例，若長期食用這類有瑕疵的油品，恐對人體肝腎造成危害。
業者將其標示為「頂級」販售，不僅是詐欺，更拿消費者健康開玩笑。目前食藥署已介入，除命產品全面下架外，也將進一步檢驗油品中是否殘留有害人體的重金屬或化學溶劑。
3. 全聯、家樂福退貨懶人包：去哪退？要帶什麼？
針對消費者最關心的全聯退貨與賣場處理方式，兩大通路規定如下：
這家廠商的問題不只一樁！知名部落客「Im5481」踢爆，同品牌的「日本一番葵花油」標示也極度離譜。根據曝光的照片，該葵花油營養標示竟寫著「飽和脂肪0公克」，這完全違反植物油的物理常識；且標示「100毫升等於100公克」，無視油比水輕的定律。專家痛批廠商「根本外行」，建議消費者要提高警覺。
5. 辨假一次看：別被「洗產地」騙了
這次事件也暴露了「偽日系」商品的行銷陷阱。該產品雖名為「日本一番」，包裝印滿日文，但仔細看背標產地卻是「立陶宛」或歐洲其他國家。
- 全聯福利中心： 需攜帶「原交易完整發票」，至「當時購物的分店」辦理退貨。
- 家樂福： 需攜帶「購買發票」與「商品」，至店內辦理退換貨。
- 小提醒： 若發票遺失但有使用會員卡（如福利卡、PX Pay），建議先至門市請店員協助查詢消費紀錄，以確保退貨權益。
- 看品名： 真正的頂級油會標示「特級初榨（Extra Virgin）」。
- 看產地： 切勿只看正面大字的日文，請翻到背面確認真實製造地。
- 看價格： 橄欖油成本逐年飆升，長期「買一送一」且低於行情的價格，往往暗藏玄機。