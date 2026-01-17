我是廣告 請繼續往下閱讀

1. 我買到假油了嗎？認明「綠瓶、偽日系」特徵

▲民眾如果擔心買到問題橄欖油，可以檢視包裝上有沒有「日本一番」、「頂級」字樣，背後進口商如是「堡晟興業」，即為涉案商品。（示意圖／記者徐銘穗攝）

2. 橄欖粕油能吃嗎？專家示警：殘留溶劑恐傷肝腎

▲標示「Pomace」的橄欖粕油屬於國際分級中的最低等級，製程中普遍使用化學溶劑「正己烷」來萃取果渣中的殘油。（示意圖／取自 Pexels）

3. 全聯、家樂福退貨懶人包：去哪退？要帶什麼？

全聯福利中心： 需攜帶「原交易完整發票」，至「當時購物的分店」辦理退貨。

需攜帶「原交易完整發票」，至「當時購物的分店」辦理退貨。 家樂福： 需攜帶「購買發票」與「商品」，至店內辦理退換貨。

需攜帶「購買發票」與「商品」，至店內辦理退換貨。 小提醒： 若發票遺失但有使用會員卡（如福利卡、PX Pay），建議先至門市請店員協助查詢消費紀錄，以確保退貨權益。

4. 不只橄欖油！日本一番葵花油驚見「飽和脂肪0」

5. 辨假一次看：別被「洗產地」騙了