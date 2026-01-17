我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《海岸村恰恰恰》中，申敏兒（左）跟金宣虎結婚，儘管對方爆出爭議，仍未退追蹤男生IG。（圖／tvN）

▲金宣虎在《苦盡柑來遇見你》中，在婚禮上對IU寵愛的微笑，迷昏一大票影迷，成為該劇的經典畫面。（圖／翻攝自Netflix）

韓星金宣虎近日推出夯劇《愛情怎麼翻譯？》大獲好評，在韓劇圈中，39歲的金宣虎是典型的「大器晚成」，雖然從小立志演戲，但他先在舞台劇領域深耕10年，磨練出紮實的基本功，直到31歲才以電視劇《金科長》正式成為演藝圈寵兒。隨後，他在《Start-Up：我的新創時代》中飾演毒舌卻溫暖的男二「韓志平」，人氣甚至一度蓋過男主角南柱赫。他那雙充滿故事感的電眼與招牌酒窩，讓他被韓媒譽為「藏起來的寶藏」。不過在他以《海岸村恰恰恰》走紅後，卻遭前女友毀滅式爆料，更驚人的是，向來挖掘藝人八卦的韓媒D社竟出手揭露真相，證實前女友劈腿且說詞反覆，甚至指出金宣虎才是想負責的一方，粉絲也因此戲稱他為「連D社都幫忙說話的男人」！螢幕前陽光燦爛的金宣虎，內心其實藏著一道深刻的傷痕。童年時期家裡曾遭小偷，他親眼目睹母親被歹徒刺傷，這場意外讓他患上嚴重的「注目恐懼症」，只要身處人多的地方就會呼吸困難。直到高三時接觸表演後，他驚覺被眾人注視也可以是溫暖且帶有正能量，在表演老師的引導下，他成功克服心理陰影，將恐懼轉化為演戲的動能，也逐漸找回了遺失的自我。2021年，金宣虎以《海岸村恰恰恰》中深情守護女主角申敏兒的「洪班長」一角攀上事業巔峰，卻在劇下檔後隨即被前女友指控曾逼墮胎，一夕之間，暖男成為人人喊打的渣男，當時他選擇直接道歉而非辯解，導致代言與節目一度全喊停。然而，強大的反轉隨之而來，向來挖掘藝人八卦的韓媒D社竟出手揭露真相，證實前女友劈腿且說詞反覆，甚至指出金宣虎才是想負責的一方。這場反轉讓他被稱為「連D社都幫忙說話的男人」，不僅成功洗清冤屈，也因為他在事實尚未明朗化的初期就直接認錯的行為，讓許多粉絲感受到他戲裡戲外始終如一的溫柔與體貼，更加深對他的好感。金宣虎的魅力在回歸後更上一層樓。近期在韓劇《苦盡柑來遇見你》中，他驚喜客串飾演「金明」IU的老公「朴忠燮」。劇中他從頹廢畫家變身清爽新郎，在婚禮上對著IU隔空送上飛吻與俏皮的 Wink，這段甜度破表的片段瞬間在社群媒體瘋傳，引發大批劇迷模仿。他與IU的火花成功將大眾的好感度推向新高點，再次證明他不可動搖的收視號召力。延續這股熱潮，金宣虎與新生代女神高允貞主演的《愛情怎麼翻譯？》已於昨（16）日正式上線。劇中他飾演具備多國語言天賦的口譯員「周浩鎮」，與頂流女星展開一場跨越語言障礙的浪漫戀曲。從過去的配角到如今的收視保證，金宣虎用 39 載的人生閱歷，詮釋了什麼是真正的「苦盡甘來」。《愛情怎麼翻譯？》聚焦精通多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎飾），與全球頂流明星車茂熙（高允貞飾）之間的情感拉鋸，兩人一路在韓國、日本、加拿大到義大利的旅程中逐漸靠近，卻也頻頻被各種現實與心事卡住；浩鎮能把任何語言翻得精準到位，卻總是讀不懂茂熙真正的心，而茂熙明明被全世界喜愛，偏偏在面對喜歡的人時最不會表達心裡話，偏偏此時又殺出與她錄製實境節目的日本「浪漫王子」黑澤博（福士蒼汰飾），對她展開直球追愛，讓三人陷入跨國三角修羅場，也逼得浩鎮必須在專業與愛情之間做出選擇：當黑澤博當面告白，他會不會還是照規矩老實翻譯，還是第一次，替自己的心動留一條後路？生日：1986年5月8日身高：183cm體重：75kg血型：A型出道作：2009年舞台劇《New Boeing Boeing》、2017年電視劇《金科長》代表作：《Start-Up：我的新創時代》、《海岸村恰恰恰》、《貴公子》、《苦盡甘來遇見你》、《愛情怎麼翻譯？》